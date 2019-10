Vi börjar närma oss årets skräckhögtid Halloween. Oavsett om du tänker klä ut dig till något festligt eller gå bus-eller-godis så finns det ingenting bättre att tillbringa kvällen med än en riktigt bra rysare. Här listar vi de bästa skräckfilmerna efter alla möjliga genrer och skrämselnivåer som går att streama just nu – och var du får tag på dem!

Läs också: Vi listar prylar och utklädnarna du måste ha på Halloween!

Letar du efter filmer som du kan se på ditt redan befintliga abonnemang? Här listar vi bästa skräckfilmerna, och andra guldkorn, på populäraste streamingsajterna:

Us

Adelaide har sedan barndomen burit med sig ett trauma från sin barndom, då hon trott sig se sin egen dubbelgångare. När hon i vuxen ålder börjar se sin värsta mardröm besannas brakar hela hennes tillvaro samman. En kritikerrosad, surrealistisk och välgjord skräckthriller signerad Jordan Peale, som även står bakom Get Out.

Betyg IMDB: 6,9

Genre: Skärck/Thriller

Se på Viaplay, SF Anytime och Itunes här

Brightburn

Ett utomjordiskt barn krashlandar i skogen och adopteras av ett barnlöst par. När han växer upp uppdagas alla möjliga olika övernaturliga förmågor. Känns storyn igen? I Brightburn utforskas teorin om vad som skulle hade hänt om ett barn med superkrafter inte alls växte upp till en god hjälte, utan tvärtom använde sina förmågor till att skada sin omgivning.

Betyg IMDB: 6,2

Genre: Skräck/Thriller

Se Brightburn på Viaplay, Itunes eller SF Anytime här

Det (It)

En helt ny take på Stephen Kings skräckklassiker från 1986. Den här gången med ingen mindre än Bill Skarsgård i rollen som Pennywise, clownen som hemsöker de stackars barnen i amerikanska småstaden Derry. Inte minst värd att se då uppföljaren är på biograferna just nu!

Betyg IMDB: 7,4

Genre: Skräck

Se på C more, Itunes, Blockbuster, SF Anytime, Google Play eller Viaplay här

Life

Efter att Alien tog världen med storm 1986 har rymdskräck blivit en egen genre. En av de senaste storfilmerna inom den här kategorin är filmen Life signerad ingen mindre än svenske Daniel Espinosa. Här får vi följa en rymdbesättning som tvingas hantera en utomjordisk livsform, som till en början verkar ofarlig, men som allt eftersom tiden går växer till något allt annat än harmlöst.

Betyg IMDB: 6,6

Genre: Thriller/Sci-fi

Se på Viaplay, SF Anytime, Blockbuster eller Itunes här

Mothman

En thriller från tidigt 2000-tal som av många anses vara ett underskattat guldkorn. Här spelar Richard Gere journalisten John Clein, vars fru går bort till följd av en trafikolycka. Två år efter hennes död börjar massor av underliga företeelser dyka upp runt Klein. Spåren leder till en mytomspunnen varelse vid namn Mothman.

Betyg IMDB: 6,4

Genre: Thriller/Rysare

Se på Viaplay eller Itunes här

Låt den rätte komma in

Det här är Tomas Alfredsons filmatisering av John Ajvide Lindkvists succéroman Låt den rätte komma in, enligt oss den bästa svenska vampyrfilmen. Filmen utspelar sig i 80-talets Blackeberg där Oskar, som är mobbad i skolan, får kontakt med Eli, en underlig tjej som flyttat in i lägenheten bredvid. En välgjord rysare där de riktiga antagonisterna inte är monstren, utan människorna.

Betyg IMDB: 7,9

Genre: Skräck/Thriller

Se Låt den rätte komma in på HBO Nordic, Netflix eller SF Anytime här

The Cabin In The Woods

The Cabin in the Woods fick stor uppmärksamhet när den släpptes, inte bara för att Chris Hemsworth var med, utan också för att den på många sätt är oväntad. Filmen ska ha skrivits på tre dagar och var tänkt som ett försök att återuppliva slasher-genren. Filmen är blodig, men driver mycket med sig själv och är stundtals mer som en komedi.

The Cabin in the Woods handlar inte, som namnet kan tyckas föreslå, om en hemsökt stuga i skogen, utan om en zombieattack av stora proportioner. Men vem är det egentligen som har skickat de odöda?

Betyg på IMDB: 7

Genre: Skräck

Se på SF Anytime eller Itunes här!

Under The Shadow

I ett krigshärjat Iran på 1980-talet kämpar en mor och dotter med det hårda livet i krigszonen. Som om inte det vore tillräckligt illa så blir det förstås ännu värre. När en missil träffar familjens hus släpps andar lösa och deras hus börjar hemsökas av en övernaturlig ondska.

Betyg IMDB: 7

Genre: Skräck

Se på Netflix, Itunes eller SF Anytime här!

The Conjuring

Året är 1971 och familjen Perron flyttar in i ett hus på landsbygden på Rhode Island. Eftersom det här är en skräckfilm börjar så klart mystiska saker att hända. Familjen kontaktar Ed och Lorraine Warren som jobbar med övernaturliga fenomen. De går med på att undersöka vad som händer. Det visar sig att en ondska i området har siktat in sig på familjen Perron och följer dem vart de än går...

Betyg IMDB: 7,5

Genre: Skräck

Se på Netflix, Itunes, SF Anytime eller Viaplay här

28 Veckor Senare

28 Veckor Senare är uppföljaren till zombiefilmen 28 Dagar Senare. Raseri-viruset har slagit ut större delarna av London, men den amerikanska armén har säkrat staden. Tyvärr slinker en smittad igenom säkerhetskontrollerna och helvetet börjar igen.

Betyg IMDB: 7

Genre: Zombiefilm

Se på Netflix, Itunes eller SF Anytime här