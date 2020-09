Reglerna är enkla men tål att upprepas: Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 15 april och från 1 december till och med 31 mars ska din bil ha vinterdäck om det är vinterväglag.

Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon och vinterdäck kan antingen vara dubbade eller dubbfria. Mönsterdjupet ska vara minst tre millimeter och samtliga regler gäller för personbil klass l, personbil klass II (husbil) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil, lätt buss samt släpfordon som dras av dessa fordon.

Vilket däck ska man då välja? Dubbat eller odubbat?

För Stockholm, Göteborg och Malmö rekommenderas vanligtvis dubbfria däck, ofta nämns dubbarnas bidrag till partikelutsläpp som ett större problem än den eventuella vinst i trafiksäkerhet som erhålls och likaså hörs ibland röster med helt andra åsikter i ämnet. Klart är i alla fall att dubbdäck är förbjudna på vissa sträckor i innerstan så vet du med dig att du främst kommer att köra i stadsmiljö är dubbfritt troligtvis bästa valet för dig.

Det finns en uppsjö av modeller på marknaden och överlag bör du välja antingen nordiska dubbfria däck eller dubbdäck. Skippa de så kallade europeiska dubbfria däcken då de helt enkelt är sämre på snö och is än de nordiska. Och läs däcktester, både svenska och utländska för att skaffa dig en så gedigen kunskap som möjligt om de modeller du är intresserad av och stirra dig inte blind på prislappen. Du får oftast vad du betalar för och det gäller även vinterdäck.

Michelin X-Ice North 4

Ett däck som ger dig bra kontroll på vintervägar – 250 dubbar ser till att du inte halkar av vägen. Däckmönstret har designats för att tillåta ett stort antal dubb i mitten och i skuldran av däckmönstret. Antalet sajpningar har ökat med 50 procent för att garantera optimal prestanda under alla vinterförhållanden. På grund av antalet dubb måste i regel alla fyra däcken bytas om du köper detta däck. Antalet dubbar i dubbade däck får inte skilja mer än 25 procent jämfört med det däck på bilen som har flest antalet dubbar. Om du är osäker, köp fyra nya däck.

Kostar 1 363 kronor hos Däck365.se

Nokian Hakkapeliitta 8

Dubbdäcket Nokian Hakkapeliitta 8 är ett däck för nordiska vinterförhållanden. Väggreppet är bra och designen är gjord för att ge lägre bränsleförbrukning, tystare körning samt mindre vägslitage. 190 stycken dubbar ser till att bilen har bra köregenskaper på isigt vägunderlag. Stödlamellerna på mitten av slitbanan förstärker däckets konstruktion som gör att däcket reagerar snabbt på rattutslag. Däcket har för övrigt vunnit flera däcktester världen över.

Kostar 1 140 kronor hos Däck365.se



Nokian Hakkapeliitta 9

Ett till dubbdäck från Nokian med 190 dubbar. Däcket har två olika typer av dubbar: i mitten av slitbanan sitter dubbar för acceleration och inbromsning och på däckets skuldror finns en annan typ av dubbar som ger dig bättre sidogrepp. Skärningarna på mönsterklackarnas båda kanter vid däckets mittparti ger bättre snögrepp.

Kostar 1 308 kronor hos däck365.se



Continental Vikingcont7

Ett personbilsdäck som ger dig utmärkt grepp på vintriga och våta vägar tack vare en nyutvecklad gummiblandning som innehåller miljövänlig rapsolja och en hög andel av något som Continental kallar ”activ grip silica”. Däcket ger dig bra riktningsstabilitet under alla typer av vinterförhållanden.

Kostar 1 266 kronor hos däck365.se



Goodyear Ultragrip Ice 2

Ett däck som är tillverkat för vinterväder och som ger dig utmärkt bromssträcka på såväl is som snö. Goodyear UltraGrip Ice 2 är ett nordiskt dubbfritt vinterdäck som designats för att ge en tyst gång. Mönstret i däcket är utvecklat för att trycka undan vatten och ge bättre grepp på vintern. Trots avsaknad av dubbar har däcket bra bromsförmåga på is. Sågtandsmönstrade klackar och öppna sidorspår i däckskuldran leder bort slask och vatten vilket ger bättre prestanda i djupsnö.

Kostar 1 078 kronor hos Bythjul



Pirelli Winter Ice Zero 2 Xl

Ice Zero 2 är Pirellis nya generation dubbdäck där fokus lagts på ljudnivå samt bättre grepp. Pirellis Ice Zero 2 är även världens första OE-märkta (originalutrustningsstandard) dubbdäck. Styvare däckblock på ytterkanten och dubbar ger bättre köregenskaper. Däcket är framför allt designat för premium-, prestige- och suv-bilar. Pretentious, moi?

Kostar 1 094 kronor hos Euromaster



Goodyear Ultragrip Ice 2

Det här däcket var ett av de tre bästa friktionsdäcken under 2018 års vinterdäckstester. Och det håller än idag. Hanterar vinterväder och har utmärkt bromssträcka på is och djupsnö. Med tekniken Activegrip Technology ger däcket fin vägkontakt även vid hala förhållanden. Aktiva blockspår förbättrar överföringen av sidokraft under manövrering. Öppna sidospår och sågtandsmönstrade klackar i skuldran leder bort vatten och slask vilket även borgar för bra prestanda i djupsnö.

Kostar 817 kronor hos däck365.se



Goodyear Ultragrip Ice Arctic

Ett dubbdäck med 130 dubbar som ger dig bra grepp och hantering på isig väg. Dubbarna ger dig också kortare bromssträcka på is. Däcket greppar bra vid alla typer av snöförhållanden. Däcken har v-formade sajpningar och kanter som ger ett bättre grepp på snötäckta vägar. Funkar även bra i töväder. De – och här får vi lära oss ett nytt ord – hydrodynamiska kanalerna i däckmönstret för snabbt bort vatten från däckets yta och minskar risken för vattenplaning. Gummiblandningen med kisel ger också bättre våtgrepp och bromsförmåga.

Kostar 1 077 kronor hos däck365.se