Testad produkt: Motorola One

Pris: Från 2 988 kronor hos Prisjakt.

Att en mobil kör Android One innebär framför allt två saker, att mobilen har minimalt med egna tillägg för övrigt, samt att den är garanterad snabba säkerhetspatchar och systemuppdateringar. Nu har vi testat Motorolas första Android One-modell Motorola One.

Ingen större skillnad i gränssnitt

Med tanke på att Motorola vanligen har så när som ett oförändrat Android i sina mobiler gör att det blir ett rätt så svagt argument för att välja Motorola One istället för en Moto-modell. Den har inte de business-kopplingar som Moto G-lurar har, med förkonfigurerat Outlook och Linkedin, men den har samma tillägg som vi hittar i Moto Z mobilerna.

Det innebär en egen kameraapp, ett par sätt att styra funktioner i mobilen med skakningar och möjlighet att få vissa aviseringar även på en avstängd bildskärm, samt en app med enklare telefonunderhåll och en användarhandbok.

Motorola One är inte så bred och har rundade kanter, vilket gör den överlag greppvänlig.

Att man får snabba uppdateringar med Android One innebär inte att man får senaste versionen av Android. Det är inte Android 9 i Motorola One, utan 8.1. Det är fortfarande snyggt och smidigt, och Google Assistent, Google Pay och Files Go är förinstallerade.

Större skillnad i utseendet

Det som mest skiljer Motorola One och Moto-mobilerna är designen. De har lika stor skärmdiameter på 5,9 tum, men Motorola One har ett mer avlångt format och är därmed smalare på bredden. Den har också fingeravtrycksläsaren på baksidan där Moto G6 Plus har sin längst ner fram.

Det är helt klart mer Iphone-stuk på Motorola One, med plan baksida i glasliknande plast, kameralinserna i hörnet, rundade hörn på skärmen och en stor flärp i ovankant av skärmen där högtalare och selfie-kamera sitter.

I ovankant får det inte plats med mycket information.

Den är ovanligt och irriterande bred, så pass att det knappt får plats några ikoner alls på sidorna av den, och visar verkligen upp flärp-konceptet från sin allra sämsta sida. Motorola hade vunnit på traditionell skärm som var en halv centimeter kortare, eller en lur som var en halv centimeter längre.

Trist bild och ljud

Skärmen är inte heller särskilt imponerande. Den har 720p-upplösning, vilket gör att en viss pixlighet kan skönjas på nära håll då dess punkttäthet ligger på under 300 per tum. Det är en ips-panel med bra stuns i maximala ljusstyrkan, men med vissa brister i kvaliteten. Det är tydliga skiftningar i vitbalansen när vi vinklar skärmen bara en aning.

Färgomfånget är också i lägsta laget, vilket gör att nyanser i bilder lätt kan försvinna. Det finns ett standard- och ett lyster-läge för färger, men det enda det senare gör är att pressa upp färgmättnaden.

Ljudet är också på gränsen till underkänt. Monoljudet ut högtalaren i botten är aningen burkigt och vasst, och i hörlurar får vi detaljlös diskant och grumlig bas. Däremot är det förvånansvärt rent och snyggt ljud ur högtalaren upptill under samtal.

Motorola One är åtta millimeter tjock, plus marginellt mer för kamerorna.

Bara knappt godkänt

Motorola One är också en snäppet långsammare lur än Moto G6 Plus, med Snapdragon 625-processor istället för Snapdragon 630. Det ger i teorin en nästan omärkbar skillnad, men här upplever vi en påtaglig släpighet som vi inte riktigt kan se en vettig förklaring för vid snabba svepningar och skroll på webbsidor som ger irriterande spök-effekter. Vi misstänker att det är ett problem med bildskärmen snarare än prestanda.

För övrigt är Snapdragon 625 bra nog för vardagssysslor och det är generöst för prisklassen med 4 GB ramminne och 64 GB lagring. Vi får också plats för minnesexpandering på en av de två sim-kortplatserna. Uppkopplingsmässigt får vi klara oss utan ac-wifi och extra snabb lte, men det tycker vi inte behövs, framför allt då vi inte ska strömma full hd-video till den.

Batteriet på 3 000 mAh ger oss ungefär den driftstid vi förväntar oss. Det är varken imponerande bra eller en besvikelse. En aktiv arbetsdag lär den klara av, eller ett dygn vid mer sporadisk användning. Egna snabbladdningsstandarden Turbo Power stöds och en snabbladdare medföljer.