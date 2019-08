Uppdatering 2019-08-24:

I samband med D23 Expo i Anaheim har Disney presenterat fler detaljer gällande den kommande videotjänsten Disney Plus.

Vid start kommer Disney Plus att erbjuda fler än 500 filmer och 7 500 avsnitt av tv-serier, däribland det mesta från Disney och Pixar. Till skillnad från Netflix kommer man att nöja sig med ett avsnitt per vecka av nya serier, till exempel The Mandalorian som utspelar sig i Star Wars-världen. Vi får även se en ny serie om Obi-Wan Kenobi med Ewan McGregor i huvudrollen.

Utöver Star Wars är Marvel ett av de största dragplåstren och på den fronten får vi se nya tv-serier som Ms Marvel, She Hulk och Moon Knight.

Prislappen för Disney Plus hamnar på 6,99 dollar per månad, vilket motsvarar 67 svenska kronor. För den summan får du möjlighet att strömma till fyra enheter samtidigt. Värt att påpeka är att det inte utgår någon extra kostnad för 4k-innehåll.

Disney Plus kommer att lanseras i USA, Kanada och Nederländerna den 12 november, sedan kommer tjänsten till Australien och Nya Zeeland en vecka senare. När tjänsten kommer till Sverige är i skrivande stund oklart, men förhoppningsvis dröjer det inte alltför lång tid.

Det här är enheterna som stöds från start:

Apple TV

Android

Android TV

Chromecast

Ipad

Iphone

Playstation 4

Roku

Roku TV

Xbox One

Dessutom kommer det bli möjligt att komma åt Disney Plus via en modern webbläsare, så det går alltså bra att titta även på datorn. Anmärkningsvärt är att stöd för Amazon Fire och Amazon Fire TV saknas, men det dyker antagligen upp så småningom.

Tidigare:

Nu har Disney presenterat sin kommande streamingtjänst Disney Plus, och avslöjat såväl vad den kommer innehålla som när den släpps och hur mycket den kommer kosta.

Tjänsten samlar som väntat alla Disneys egna serier och filmer från de många dotterbolagen och studiorna. Från Disney Animation Studios med de klassiska tecknade filmerna till Pixar, Marvel, Lucasfilm (Star Wars), National Geographic och nyligen förvärvade 20th Century Fox.

Ett antal nya serier och filmer ska ackompanjera tjänsten, till exempel Wandavision med Elizabeth Olsen och Paul Bettany (figurerna Scarlet Witch och Vision från Avengers-filmerna) och The World According to Jeff Goldblum där skådespelaren utforskar vardagsföremål. Sedan tidigare känner vi till att det blir flera Star Wars-serier, en serie om Loki med Tom Hiddleston i huvudrollen och diverse andra serier.

Från 20th Century Fox kommer bland annat alla avsnitt av The Simpsons och filmer som Sound of Music och The Princess Bride.

Disney Plus kommer släpps för allt från mobiler och datorer till smarta tv-apparater och mediaspelare, med stöd för upp till 4k-upplösning och hdr. En stor del av innehåller ska också gå att ladda ner för offline-visning.

Disney planerar att ha tjänsten tillgänglig i mer eller mindre hela världen inom två år.