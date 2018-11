Nästa stora tjänst på streamingmarknaden kommer heta Disney Plus (stavat ”Disney+”), det avslöjade Disneys vd och styrelseordförande Bob Iger i går kväll under presentationen av företagets kvartalsrapport.

Disney Plus kommer släppas först i USA i slutet av 2019, innan det blir aktuellt med internationella lanseringar.

För startuppställningen till tjänsten håller Disney på att producera två nya serier. Den ena följer rebellspionen Cassian Andor från Rogue One: A Star Wars story, spelad av Diego Luna, och utspelar sig under rebellalliansens tidiga år. Den andra har Tom Hiddleston i huvudrollen som allas favoritantihjälte Loki från Marvel-universumet.

Disney har sedan tidigare en rad serier under produktion, bland annat baserat på Monsters Inc och High School Musical. Disney håller just nu på att köpa upp 21st Century Fox, och fick för några dagar sedan godkänt av EU-kommissionen (så länge vissa kanaler säljs av, vilket Disney har godkänt). Därför kommer Disney Plus med största sannolikhet också få bland annat X-Men, Avatar, Alien och Die Hard.