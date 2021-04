Om du ändå har gått och funderat på att skaffa något att spela musik på i köket eller sovrummet, överväg om det inte är lika bra att skaffa en mer mångsidig högtalare. Det behöver ofta inte bli dyrare.

Vadå smarta högtalare?

Smarta högtalare skiljer sig från vanliga bluetooth-högtalare genom att de har en inbyggd röstassistent, samt en mikrofon som gör att du kan ge kommandon till den. Precis som när du använder Google Assistant eller Siri i mobilen, fast du slipper leta rätt på telefonen.

Testade högtalare med röstassistent

Tjuvlyssnar högtalarna?

Goda råd inför köpet

Därför är de väldigt praktiska för att styra det smarta hemmet, som att kunna hojta ”tänd taklampan” när du kommer hem med händerna fulla av kassar. Eller för all del ”släck alla lampor” - en praktisk funktion när du gått och lagt dig och inser att det lyser här och var i hemmet. Men även praktiska vardagsuppgifter som ”sätt en timer på 10 minuter” när du lagar mat, ”vad blir det för väder” när du står i hallen och undrar om du behöver paraply, eller ”spela nyheterna” när frukosten fixas.Därmed är de dessutom uppkopplade på ditt trådlösa nätverk för att kunna kommunicera med röstassistenten. Det gör att högtalarna kan ha stöd för tjänster som Spotify Connect, där du inte strömmar musiken från mobilen utan där högtalaren själv hämtar musiken från nätet. Mobilen används bara som en fjärrkontroll, något som sparar batteri och ger bättre ljudkvalitet.Det är så klart ett problem att installera en apparat i sitt hem med en mikrofon som hela tiden lyssnar. Tillverkarna säger visserligen att högtalaren bara spelar in vad som sägs efter att du använt röstassistentens nyckelord. Men nog reagerar högtalarna ofta trots att vi inte sagt något.Under åren har det dessutom ett flertal gånger kommit fram att företagen låtit utomstående lyssna på inspelningar gjorda hemma hos privatpersoner. Det görs för att lära upp röstigenkänningen i de fall den misslyckats, men många tycker ändå att det varit otydligt att företagen gör så. Speciellt i uppmärksammade fall där inspelningar kommit på avvägar.Lyckligtvis har alla högtalarna i testet en knapp för att stänga av mikrofonen om du vill vara säker på att ingen lyssnar på ditt privatliv.Om du tänkt ha högtalaren spelande i bakgrunden under dagen, snåla inte för mycket på kvaliteten. Skrällande musik är tröttande för öronen och gör ingen glad.Är det viktigt med smart-funktionerna, välj en röstassistent som är anpassad till svenska förhållanden och som pratar svenska. Det sorterar i dagsläget bort Amazon Alexa, som har en bit kvar innan vi kan rekommendera den.

Amazon Echo är fortfarande too american

Echo gör sitt bästa för att passa in i Sverige men är fortfarande alldeles för amerikansk för att lyckas.

Betyg 3 av 5 Omdöme Om du redan har ett Alexa-uppkopplat smart hem är Echo ett utmärkt sätt att styra det. För alla andra är det tveksamt. Även om det nu går att få Alexa att begripa att du är i Sverige är utbudet av svenska tjänster skralt och svåra att hitta. Som högtalare duger den bra för vardagslyssning om du nöjer sig med de stödda tjänsterna. Positivt Kan kopplas i stereo-par

Okej ljudkvalitet med tanke på priset

Inbyggd hubb för Zigbee smarta hem-produkter Negativt Röstassistenten Alexa pratar inte svenska

Halvhjärtad svensk anpassning av tjänsterna

Stödjer inte Google Chromecast eller Apple Airplay

Mars 2021

Läs hela vårt test av Amazon Echo (4:e generationen)

Audio Pro A10 - Mer lyx och elegans

Svenska Audio Pro är en spännande uppstickare och har på senare år lanserat flertalet riktigt intressanta modeller. A10 har en helt ny design och utstrålar mognad, elegans och lyx

Betyg 3 av 5 Omdöme Audio Pro har för vana att tillverka välljudande högtalare och prisvärda A10 är inget undantag. Bestyckad med helt nya element får vi en ljudupplevelse i absoluta världsklass – detta trots den kompakta designen. Som smarthögtalare är den däremot inget vidare då den inte bara använder Amazon Alexa utan till råga på allt saknar mikrofon! Positivt Kompakt, snygg design

Dynamiskt och detaljerat ljud

Användarvänlig app

Snabbvalsknapparna Negativt Långsam app och trist gränssnitt

Volymen justeras separat på båda enheterna vid stereokoppling (fysisk knapp)

Alexa fungerar inte så bra i Sverige och högtalaren saknar mikrofon

Mars 2021

Läs hela vårt test av Audio Pro A10

Guide: Så kommer du igång med Google Home

Nest Audio är en ren uppgradering av Google Home

Googles senaste smarthögtalare ersätter smarta hemmet-pionjären Home. Nya Nest Audio är en klar uppgradering för musiklyssnaren.

Betyg 4 av 5 Omdöme Nest Audio klår definitivt Google Home på ljudfronten. Vi får inte särskilt många nyheter överlag, men de förbättringar som finns – ljudkvaliteten och designen – är uteslutande positiva. Här är det mycket ljud för pengarna, och en viktig markering från Google i den allt hårdare konkurrensen med välljudande smarthögtalare. Positivt Klart bättre ljud än Google Home.

Anonym men stilig design.

Attraktiv prislapp. Negativt Trist färgval (i Sverige)

Fortfarande ingen usb-c-ingång.

Klen bas.

Oktober 2020

Läs hela vårt test av Google Nest Audio

JBL Link Music fyller hela rummet med ljud

Hur trevlig Link Music än ser ut når inte ljudkvaliteten riktigt upp till förväntningarna som prislappen ger.

Betyg 3 av 5 Omdöme JBL Link Music är en trevlig liten smarthögtalare med placeringsvänligt rundstrålande ljud. Trevligt nog kan du både skicka ljud till den via Chromecast och Apple Airplay. Däremot har den inga speciella finesser och ljudkvaliteten blir lidande av att den bara har ett högtalarelement. Positivt Stöder Apple Airplay 2

Många färgval

Rundstrålande ljud Negativt Inga inställningsmöjligheter

Kan inte kopplas i stereo-par

Finns bättre ljudande högtalare i prisklassen

Mars 2021

Pris: 1 290 kr hos Elgiganten

Läs hela vårt test av JBL Link Music

Lenovo Smart Clock är överdrivet nedbantad

Ibland går sparivern så långt att själva finessen med apparaten försvinner på vägen.

Betyg 3 av 5 Omdöme Lenovo har tagit en bra idé, som var deras klockradio Smart Clock, och tagit bort den smarta skärmen. Vad som är kvar är en ordinär klockradio med en smart högtalare på baksidan. Förutom att den numera dumma skärmen knappt tillför några funktioner till högtalaren är hanteringen klumpig och de få automatiska finesserna fungerar inte som de ska. Positivt Visar väder och yttertemperatur

Laddningsport för mobilen Negativt För liten och klen högtalare för att låta bra

Nattlampan fungerar inte som den ska

Oklart hur den ska styras med rösten

Testad: Mars 2021

Testad av: Jonas Ekelund

Pris: 629 kronor hos Proshop

Läs hela vårt test av Lenovo Smart Clock Essential

Xiaomi Mi Smart Speaker: Prisvärd smart högtalare

Xiaomi Mi Smart Speaker låter förvånansvärt bra med tanke på prislappen.

Betyg 4 av 5 Omdöme Xiaomi Mi Smart Speaker har ett förvånansvärt bra ljud med tanke på det låga priset och den lilla storleken. Visserligen kan ljudet inte mäta sig med det hos de allra dyraste konkurrenterna, men Xiaomi Mi Smart Speaker är ändå en av de mer prisvärda smarta högtalare som vi har testat. Positivt Billig.

Bra ljud.

Liten och snygg. Negativt Något tunn bas.

Finns ej i olika färger

November 2020

Läs hela vårt test av Xiaomi Mi Smart Speaker

Läs även: Stort test av multiroom-högtalare (flera med röststyrning)