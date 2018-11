Det är inte bara Black Friday som ska få oss att lätta på plånböckerna nu under senhösten. Speljätten Valve, som står bakom Steam-plattformen, är också med på noterna och inleder årets höstrea med ett gäng riktigt saftiga prissänkningar på såväl storspel som indietitlar.

Vi på M3.se spelar ju väldigt mycket och tänkte passa på att leverera ett gäng personliga rekommendationer som du absolut inte borde missa. De flesta spelen på listan är stora, erkänt välproducerade titlar som du av någon anledning kan ha missat de senaste åren.

Prissänkning: 50% - från 59,99 till 29,99 euro

Creative Assembly har gjort nästan allt rätt i sitt projekt att ta fantasy-bordsspelet Warhammer till datorspelsvärlden. Här får du ta kontrollen över ett stort antal spännande faktioner och slåss om världsherravälde på en enorm spelkarta. De storskaliga striderna sker på klassiskt Total War-manér, men nu med troll, odöda, råttmän, dvärgar och annat knytt i stället för uttjatade fransmän eller samurajer. Vi har nästan bara gott att säga om spelet, och här kan du läsa vår recension innan du slår till.

Prissänkning: 60% - från 49,99 till 19,99 euro (Game of the year edition)

Ett av de överlägset bästa actionrollspelen som någonsin gjorts. Led häxmästaren Geralt genom ett episkt äventyr i spelet som har allt med stort A. Spännande story, feta strider, underbar grafik (som stått sig väl sedan 2015) och en oerhört intressant spelvärld att bara kasta sig in i. Nu kan du bli ägare av Game of the year edition – med hyllade tilläggen Hearts of Stone och Blood and Wine – för en spottstyver. Inte övertygad? Läs vår recension av spelet här.

Prissänkning: 50% - från 59,99 till 29,99 euro

Tokroliga Far Cry 5 har knappt ett halvår på nacken, men går redan att få tag på för en högst överkomlig slant. Utforska en konflikthärjad del av Montana, jaga fram helvrickade kultledare med list och automatvapen och skapa nya allianser med den förtryckta lokalbefolkningen för att återta makten. Vi gav spelet det respektabla betyget 8 av 10 i våras och tror att de flesta är beredda att hålla med oss. Läs recensionen av Far Cry 5 här!

Prissänkning: 50% - från 19,99 till 9,99 euro

Det här "bilfotbollsspelet" har blivit enormt populärt i partysammanhang och det är lätt att förstå varför: Det är helt enkelt vansinnigt roligt, beroendeframkallande och lättillgängligt. Fantastiska spel måste inte alltid vara komplicerade historier, det är Rocket League ett starkt bevis på. Vi har inte recenserat pc-versionen, så du får nöja dig med en recension av Switch-porten.

Prissänkning: 75% - från 27,99 till 6,99 euro

Efter att ha spelat någon av de fyra ovanstående titlarna på den här listan kan det vara soft att koppla av med lite metodiskt stadsplanerande. Börja med ett tomt landskap och arbeta dig sakta uppåt till metropol-nivå med en verktygslåda där nästan allt är möjligt. "Cities: Skylines är allt Sim City borde ha varit" skrev vi i vår recension 2015, och det citatet står vi fortfarande fast vid. Superbt spel som nu dessutom är löjligt billigt att lägga i biblioteket.

Prissänkning: 60% - från 29,99 till 11,99 euro

Uppföljaraktuellt öppen värld-spel med zombieparkour! Den exotiska kombinationen fungerar i vårt tycke ypperligt väl; Dying Light är rikt på dystopisk atmosfär, hårresande flykter från nattlevande monster och är ett allmänt bra actionspel med tajt kontrollschema. Vi gav spelet en ganska sval recension när det begav sig, men om du har några spelsugna polare till övers finns det inget bättre sätt att peppa för uppföljaren. Speciellt inte nu när det är så billigt.

Prissänkning: 50% - från 7,99 till 3,99 euro

För två tjugolappar kan du köpa en öl på ett hyfsat sunkigt ställe – eller stanna hemma och beta av den underbara första episoden i Life is Strange 2. En tragedi med övernaturliga inslag tvingar två bröder på flykt i delstaten Washingtons vildmarker, en kamp som ställer spelaren inför många moraliska dilemman. Vi gick igång på berättandet och stämningen under vår kväll med spelet, och du läser vad vi tyckte här.

Bland indiepärlorna rekommenderar vi:

Terraria - 4,99 euro

Don't Starve - 2,04 euro

The Long Dark - 6,24 euro

Black Mesa (inofficiell Half-Life-remake) - 7,19 euro

Plague Inc: Evolved - 5,99 euro