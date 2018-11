Enligt ryktena kommer Samsung släppa Galaxy A8s i december med en ny typ av skärm som döljer selfie-kameran. Men inte i en flärp som på så många andra moderna mobiler, utan i ett runt hål en bit från kanten.

Men kinesiska Huawei kan hinna först, rapporterar Phone Arena. Företaget har släppt en bild på Weibo som ser ut att visa en telefon med heltäckande skärm och just ett litet hål för kameran. Bilden är visserligen konceptuell men gör det ändå ganska tydligt vad Huawei verkar ge oss en skymt av.

Huawei will release the world's first hole-screen mobile phone before the Samsung Galaxy A8s, which will be released in December, but the A8s may also be released in December, so who will start, it will wait and see.

Huawei’s offensive against Samsung has never weakened. pic.twitter.com/MqefEgK7j0