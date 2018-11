Facebook verkar hålla på att testa en ny funktion som kan göra det möjligt att blockera utvalda ord och fraser i nyhetsflödet. Studenten Jane Manchun Wong, som tidigare har hittat flera andra dolda funktioner i olika appar, gjorde upptäckten och skrev om den på Twitter, rapporterar Engadget.

Facebook is working on letting users to ban words/phrases/emojis from showing up on their personal timelines



Tip @Techmeme pic.twitter.com/9WpfDXEEu7