När börsen stängde på fredagen värderades Microsoft till hela 851 miljarder dollar, och är därmed återigen världens högst värderade företag. Senast man innehade titeln en längre tid var för åtta år sedan, skriver CNN.

Men det var faktiskt andra gången den senaste tiden som Microsoft snuvar titeln från Apple, efter att man under en kortare period under föregående vecka nådde världens högsta värdering. Detta samtidigt som Apple, som tidigare under hösten nådde den magiska gränsen för ett ”biljondollarföretag” med en rekordhög värdering, har fått se sin värdering dala de senaste veckorna efter uppgifter om att Iphone-försäljningen inte är så bra som önskat.