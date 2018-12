Som alla vet handlar julen om att ge – inte om att få. Men när det dagliga livet på redaktionen präglas av prylar, prylar och åter prylar är det svårt att inte drömma om att faktiskt köpa någon av de hundratals produkter vi testar varje år. Här avslöjar varje medarbetare vad hen helst skulle vilja hitta under granen om valet var helt fritt.

Martin Appel, konsumentredaktör

Vilken pryl vill du hitta under granen i år?

En smart högtalare med Google Assistent. Jag har kört den lilla varianten Google Home Mini under något år och den fungerar fantastiskt bra. Lanseringen av den svenska versionen var verkligen ett lyft – men ljudkvaliteten i den minimala högtalaren är tyvärr allt annat än bra. Nu hoppas jag att tomten kommer med en JBL Link 20 eller någon annan smart högtalare med rejält ljud.

Vilken pryl/trend/teknik ser du mest fram emot nästa år?

Jag hoppas att usb-c slår igenom på allvar. Det är obegripligt att det fortfarande säljs prylar som laddas med micro-usb och andra äldre kontakter. Visst är det jobbigt att byta tekniska standarder, men ett snabbt byte är bättre än ett långsamt. Nästa år är det hög tid att se till att alla prylar kan använda samma sladd.

Mikael Lindkvist, chefredaktör

Vilken pryl vill du hitta under granen i år?

En oled-tv. Är riktigt sugen på Panasonic TX-65FZ800 då jag även gillar deras enkla smart-tv-gränssnitt och design.

Vilken pryl/trend/teknik ser du mest fram emot nästa år?

Jag hoppas att Siri kommer med en rejäl uppdatering och att Apple Homepod hittar till Sverige. Röststyrning är riktigt spännande och drömmen vore om Apple ger sig in på allvar på multiroom-marknaden.

Andreas Thors, webbredaktör

Vilken pryl vill du hitta under granen i år?

Min drygt sex år gamla Samsung-tv börjar kännas svårt utdaterad, så i år skulle jag verkligen vilja hitta en fet tv under granen. 65 tum. Oled förstås. Gärna en LG OLED65C8 eller en Sony Bravia AF9. Men om min arma mor av någon anledning väljer att inte hosta upp närmare 50 000 kronor på en julklapp i år så kan jag även nöja mig med fler Philips Hue-lampor eller en Google Home Mini.

Vilken pryl/trend/teknik ser du mest fram emot nästa år?

En teknik som börjar komma och som jag verkligen tror på är e-simkorten. Och det är hög tid. Fysiska plastkort känns väldigt 2009.

Evelina Galli, engagement editor

Vilken pryl vill du hitta under granen?

Måste jag verkligen bestämma bara en? Mitt prylbehov är omättligt, just nu vill jag ha ny surfplatta, router, gamingdator, smartklocka, true wireless-hörlurar, mobil – listan fortsätter i all evighet. Men måste jag välja en så blir det nog en smart luftrenare, som Dyson Pure Cool Tower jag testade tidigare i år. Årets pollensäsong var förskräcklig så jag förbereder mig mentalt för våren 2019 redan nu.

Vilken pryl/trend/teknik ser du mest fram emot nästa år?

Att fler smarta röstassistenter med tillhörande smarta högtalare etablerar sig i Sverige. Som någon som använder prylar från massor av olika ekosystem ser jag fram emot att kunna jämföra de olika smarta högtalarna och röstassistenterna för att sedan välja det alternativ som är bäst för mig. I och med att röstassistenterna etableras i Sverige kommer dessutom prylar med integrerad Alexa eller Siri till Sverige, och det är ju också superroligt. Amazon, Apple, VAR ÄR NI?

Mattias Inghe, testredaktör PC för Alla och M3

Vilken pryl vill du hitta under granen?

En robot som vattnar granen, för jag har motsatsen till gröna fingrar och får jag förtroendet att hålla en vid liv så är den en barrlös, brun pinne på annandagen. Allt som kan automatisera hemmet, från Google Home-kompatibla termostater, switchar och lampor, till robotdammsugare och automatisk kattlåda får tomten gärna komma med. Den sistnämnda klappen kräver dock att jag skaffar katt...

Vilken pryl/trend/teknik ser du mest fram emot nästa år?

Det är 5G-tajm! Åtminstone hoppas jag på det, även om det kanske inte kommer att vara tillgängligt och utbyggd för alla. Jag vill se publika pilotprojekt och att de första produkterna verkligen når ut till konsumenter, så att gemene man kan börja få sig en bild av vad det egentligen handlar om och vad fördelarna är.

Anders Wollner, featureredaktör

Vilken pryl vill du hitta under granen i år?

Ett ljudsystem till min tv. Ljudet i dagens moderna tv-apparater är verkligen inte någon höjdare, och trots att det så sakta börjar bli bättre krävs det att man har ett externt ljudsystem för att det inte ska låta burkigt.

Vilken pryl/trend/teknik ser du mest fram emot nästa år?

Att vi får se en glimt av vad nästa steg för tv-marknaden blir. Oled är en grym teknik, men den kommer inte utan nackdelar. Och oavsett ny teknik eller inte; nu när Samsung börjat med 8k ska det bli intressant att se hur konkurrenterna svarar. Och får jag drömma vore det fantastiskt med en Playstation 5-utannonsering. Men det är nog att hoppas på för mycket.

Billy Ekblom, nyhetsredaktör

Vilken pryl vill du hitta under granen?

En Nintendo Switch. Jag älskar Nintendos spelkatalog, och med Super Smash Bros Ultimate blev suget bara ännu större. Jag åker till CES-mässan i Las Vegas i början av januari, och lite The Legend of Zelda: Breath of the Wild på elvatimmarsflighten skulle verkligen inte skada mot flygskräcken.

Vilken pryl/trend/teknik ser du mest fram emot nästa år?

Räknas Resident Evil 2-remaken som en pryl? Jag väntar extremt otåligt på att få besöka Raccoon City och polishuset ännu en gång. Annars hoppas jag på många nyheter inom det smarta hemmet – främst på röstfronten. Amazon Alexa och Apples Siri måste hitta till Sverige på allvar nu.

Samuel Nyberg, testredaktör MacWorld

Vilken pryl vill du hitta under granen?

Airpower! Eller vilken som helst av alla de andra mystiska Apple-prylar som mer eller mindre utlovats, men sedan aldrig dykt upp. Apple-skal till Iphone XR. Trådlöst laddningsskal till Airpods. Airpods med Hej Siri-stöd. Listan kan göras lång och om tomten har hemliga kontakter i Cupertino kanske jag har tur. Annars går nyligen Sverige-lanserade Tesla Model 3 också bra.

Vilken pryl/trend/teknik ser du mest fram emot nästa år?

Om jag får önska en enda pryl är det en Macbook med Apples A-processor på insidan, istället för ett till år med Intels besvikelser och förseningar. Ännu ett steg mot ett Apple som sluter sig mot omvärlden är kanske inget att applådera, men det här skulle i teorin kunna bli Apples minsta och snabbaste bärbara Mac. Dumpa Intel 2019! Annars hoppas jag att Homepod kommer till Sverige, att 5g-utrullningen går snabbare än vad jag tror den kommer göra, och att Iphone får usb-c.

Andreas Bergsman, testredaktör PC för Alla och M3

Vilken pryl vill du hitta under granen i år?

Utan tvekan en ny tv, då min nuvarande la sig på rygg och gav upp för några dagar sedan. Det blir en Samsung The Frame, 65 tum, om jag får välja fritt.

Vilken pryl/trend/teknik ser du mest fram emot nästa år?

Smarta högtalare, liksom ett bredare utbud av kompatibla produkter och tjänster som högtalarna kan kommunicera med. Jag ser även fram emot att fler biltillverkare får tummen ur och integrerar Spotify i sina modeller. Skit i Pandora, Napster och andra streamingtjänster (till en början i iallafall) och prioritera den mest använda. Kan Volvo och Tesla så borde väl även de övriga klara av det?