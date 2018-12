Drygt två år efter lanseringen av Pokémon Go är det dags för den första riktigt stora förändringen av spelet: Introduktionen av pvp – strider mellan två spelare.

Niantic har meddelat att Trainer Battles som det kallas kommer släppas med en uppdatering senare i december och har släppt en del detaljer om hur det kommer fungera.

Pokémon Go PvP får tre olika ligor

Raid-striderna i Pokémon Go är väldigt enkla och har minimalt utrymme för taktik, men Trainer Battles kommer vara lite mer avancerade. Striderna utkämpas i realtid mellan två lag med tre Pokémon var. De är indelade i tre ligor där de två första begränsar deltagarna till Pokémon under en viss styrka. Upp till 1 500 CP (Great League) och 2 000 CP (Ultra League) och inga begränsningar alls (Master League).

Lås upp specialattacker i trainer battle

Dina Pokémon kan under striden använda både sin fast attack och charged attack, plus en extra charged attack du kan låsa upp genom att använda resurserna stardust och candy. Timing är viktigt då du kan använda en sköld för att blockera attacker vid rätt tillfälle.

Battla på distans

För att kunna strida behöver de två spelarna vanligtvis vara i närheten av varandra, men spelare som lagt till varandra som vänner i spelet och nått nivån Ultra eller Best Friend kan utmana varandra oavsett var de befinner sig.