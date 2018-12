Anemi, det vill säga en brist på antalet röda blodkroppar eller mängden hemoglobin i blodet, drabbar ungefär en fjärdedel av mänskligheten och en miljard människor har haft det till följd av järnbrist.

En så vanlig och potentiellt allvarlig åkomma vore det så klart bra om det gick att enkelt diagnosticera. Det är just vad en grupp forskare vid Emory University har lyckats med. Forskarna har tagit fram en app som kan mäta hemoglobinnivån utifrån foton på fingernaglar. Träffsäkerheten är ganska stor: +/- 2,4 gram per liter (värden under 12,5 gram per liter är anemiska).

Appen testades på 337 personer, 72 helt friska och resten med olika blodsjukdomar. Resultatet var bättre än en läkarundersökning men av naturliga skäl inte lika bra som ett laboratorietest på ett blodprov.

Forskarna tog fram appar för både Android och IOS för undersökningen. Eftersom det handlar om en typ av medicinsk apparat kommer en färdig app behöva certifieras av läkemedelsmyndigheter innan den får säljas. Förmodligen kommer den här första undersökningen även följas upp med fler deltagare.