Möjligheten till en riktigt trevlig hemmabioupplevelse blir allt större i de svenska hemmen. Tv-apparaterna ökar i storlek och numera går det att få tag på en schysst oled-tv med 4k-upplösning till en betydligt rimligare prislapp än tidigare. På biofronten har dock upplevelsen varit mer eller mindre densamma länge nu, med skillnaden att biljettpriset blir allt högre.

Det här vill Nordisk Film ändra på. Efter att ha slagit upp dörrarna till totalt 43 biografer i Norge och Danmark har de nu ställt in siktet på vårt avlånga land. Första biografen öppnar den 7 december i Gränbystaden i Uppsala. Här finns fem salonger med 55 till 161 platser, och samtliga är utrustade med Dolby Atmos-ljud. Taglinen är ”lyx på alla rader till förmånliga priser”

Några dagar innan öppning får M3 möjlighet att hälsa på och kan konstatera att Nordisk Film inte sparat på något i den här biografen. På den relativt begränsade ytan, i jämförelse med populära biografer i Stockholmsområdetsom har de fått till en tydligare känsla av lyx och överflöd med en välfylld kiosk, högt i tak och fräsch inredning till skillnad från de murriga, läskfläckade korridorer vi är vana vid.

4dx – mer jippo än filmupplevelse

Den stora snackisen är dock att en av salongerna i den här biografen är utrustad för 4d-effekter. Här får vi uppleva utvalda filmer med upp till 19 olika effekter som dofter, väder och rörelseeffekter i själva sätena. För den som undrar vad x:et i 4dx står för och hur detta skiljer sig från andra 4d-upplevelser är beteckningen helt enkelt namnet på konceptet.

4dx-salongen ser vid första anblick ut som vilken biosalong som helst, men en närmare granskning avslöjar att platserna är uppdelade i grupper om fyra. Stolarna är hydrauliska för att kunna vibrera och röra sig beroende på vad som händer i filmen. För att vi inte ska råka klämma fötterna har vi även ett fotstöd, som långbenta biobesökare kan tycka är lite väl högt placerade.

Jesper Danielsson är biografschef för Nordisk Film Bio i Uppsala och menar att 4dx ska förstärka filmupplevelsen och få oss att leva oss in i händelserna på ett helt nytt sätt. Som filmälskare själva kan vi ärligt säga att nej, det här är inte den optimala filmupplevelsen för dig som vill uppslukas av en film.

De effekter som ska få besökaren att leva sig in ännu starkare har oftast motsatt effekt. När vi får vatten i ansiktet eller en kall vindfläkt från höger rycks vi istället ur handlingen och påminns om att vi sitter i en biostol som skakar. Även om det finns ett underhållningsvärde i detta till en början är vi ungefär en timme in i filmen ganska uttråkade av det hela och vill helst lämnas i fred för att njuta av filmen istället för att sitta och frysa i blåsten. För besökaren som tycker det här med vatten låter obehagligt finns det en knapp på armstödet som stänger av detta.

Effekter av varierande kvalitet

Några av effekterna uppskattar vi, då dessa stundtals faktiskt ger visst mervärde till bioupplevelsen. Till exempel när vi får varm luft från nackstödet när någonting brinner upp på bioduken, eller när stolarnas rörelser används sparsamt för att enbart förstärka upplevelsen tillfälligt snarare än att få oss att gripa tag om våra popcorn och oroa oss för att det ska spillas läsk över hela salongen.

Bland de mer värdelösa effekterna räknar vi in dofterna, då alla är väldigt konstgjorda och ganska snarlika varandra. Den enda gången vårt luktsinne används på ett sätt som verkligen förstärker upplevelsen är när en karaktär i vår film brinner upp och vi känner doften av bränt kött. Blixtarna, som framkallas i taket längs salongens sidor, är även de mest irriterande då det känns som att en lampa glappar någonstans i salongen.

Lyxiga vip-salonger

Störande moment till trots tror vi att 4d-bion kan vara en rolig grej att ta med familjen på när man vill ha en underhållande timme eller två. Är man ute efter en optimal, inlevelsefull filmupplevelse bör man istället gå istället vidare i korridoren till någon av Nordisk Films vip-salonger.

Här får vi sjunka ner i en generös fåtölj som påminner oss om flygets business class-stolar med möjlighet att ställa in lutning på rygg- och nackstöd. Elektroniskt, och inte Mall of Scandinavias enerverade manuella lösning där man måste ta sats och trycka bak ryggstödet själv under hela filmen.

Självklart är det Dolby Atmos-ljud som gäller, med en minst sagt imponerande bas och ljud som sträcker sig i 360 grader runt hela salongen. Här kan vi verkligen tänka oss att sjunka ner och uppleva en riktigt bra film, inte minst med tanke på att priset bara förväntas bli några tior högre än vad det kostar att gå på en helt ordinär biosalong.

Värt ett besök – men tänk över placeringen

I slutändan tycker vi ändå att Nordisk Films nya biograf är värd ett besök, framför allt för filmentusiasten som vill testa vip-salongerna eller för den som bara vill testa en ny bioupplevelse. För den som planerar att besöka 4dx-salongen vill vi även påminna om att det är värt att ta en sekund och tänka över valet av sittplats. Även om effekterna från de hydrauliska sätena och vattenstänket är detsamma oavsett placering varierar de upplevelser som framkallas av till exempel fläktarna längs salongens sidor.

Enligt biografchef Jesper Danielsson jobbar man fortfarande på att finslipa detaljerna så att upplevelsen blir lika bra för alla, men i övrigt är det platser nära mitten du som biobesökare ska satsa på för bästa effekt. Någonting att tänka på i och med att biljettpriset, i det här fallet runt 200 kronor, är detsamma oavsett var i salongen du sitter.