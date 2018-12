Spelåret 2018 bjöd kanske inte på de största överraskningarna men vi fick ändå ett knippe högkvalitativa speltitlar som vi lär minnas flera år framöver. Det var ett spelår då alla tycktes gå och vänta på att Rockstar skulle bli färdiga med Red Dead Redemption 2 – ett spel som när det väl släpptes kammade hem ett av historiens högsta betygsnitt på sajten Metacritic.

På E3-mässan fick vi se Microsofts planer på att åter göra Xbox One till en vinnande konsol (det stavades tydligen Halo Infinite, Gears 5 och ett gäng uppköp av framgångsrika spelstudios) och bevittna hur Sony tänker vinka farväl av Playstation 4 med en knippe extremt lovande exklusiva AAA-spel.

2018 var även det svåra andra året för Nintendos hybridkonsol Switch. Efter ett 2017 som innehöll The Legend of Zelda. Breath of the Wild och Super Mario Odyssey var förväntningarna stora. Det skulle dröja till slutet av året innan vi i och med Super Smash Bros Ultimate fick se ett spel som nådde lika höga nivåer.

Dessutom fortsatte Battle Royale att dominera. Även om Playerunknown's Battlegrounds, mer känt som PUGB, tappade spelare tycktes Fortnite aldrig sluta växa. Och därtill levererade Treyarch en av årets bästa upplevelser i form av Battle Royale-läget Blackout till årets Call of Duty.

Vid sidan av Rockstarts mångmiljardsuccé och konsoltillverkarnas kapprustning innebar 2018 också ett stort steg för de mindre, oberoende utvecklarna med titlar som Dead Cells, Celeste, The Messenger och Donut County – för att nämna några. Bäst var titlarna till Switch, som i det närmaste svämmade över av indiespel.

På de kommande sidorna går vi igenom vad som har varit bäst och vad som har varit sämst från spelåret 2018. Mycket nöje!

