Spelåret 2019 kommer nog inte att gå till historien som ett av de bättre. I brist på riktigt stora, revolutionerande spel har törstiga gamers gått igenom vad vi kallar ett ”mellanår”. Och med nästa generations konsoler runt hörnet är det inte så konstigt att utvecklare sparar på sina absolut hetaste idéer. Men trots det har 2019 ändå haft sina guldkorn, och i sann M3-anda listar vi de hetaste spelen från det gångna året (samt årets besvikelse).

Här hittar du alla toppspel till Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch och PC.

Årets besvikelse

Harry Potter: Wizards Unite

Utvecklare: Niantic

Format: IOS, Android

Hur kunde det gå så här fel? Efter år av att ha jagat monster i Pokémon Go var våra förväntningar på Niantics Harry Potter Go skyhöga. Men istället för att bjuda på enkel men beroendeframkallande gameplay som i förlagan, fick vi istället en salig röra som lämnade oss ointresserade. Det får oss att ställa frågan: Var Pokémon Go och Niantic bara one hit wonders?

Årets hårdvara

Nintendo Switch Lite

Tillverkare: Nintendo

Produkttyp: Bärbar spelkonsol

I brist på nästa generations konsoler passade Nintendo på att stjäla showen med en revision av sin otroligt populära Switch-konsol. Switch Lite är numera vårt förstahandsval när vi vill spela ute på vift och är betydligt smidigare att packa ned än en vanlig Switch. Visserligen saknar vi möjligheten att docka enheten mot våra tv-apparater, men enheten i sig var alltid mer tänkt som en uppföljare till Nintendo 3DS. Och på den punkten lyckas Switch Lite med allt och lite därtill.

Årets racing

Crash Team Racing: Nitro Fueled

Utvecklare: Beenox

Format: Playstation 4, Xbox One, Switch

Activision följde upp sin lyckade Crash-samling med att återuppliva ännu en klassisk pärla från Playstation 1-eran, Crash Team Racing. Nitro Fueled visade sig dock vara ett ännu mer ambitiöst projekt då det, utöver grundspelet, även bjöd på karaktärer och banor från uppföljarna. Och även om utvecklarna patchade upplåsningsmetoderna till det sämre kan vi inte ta ifrån dem att Crash Team Racing: Nitro Fueled innehåller oerhört mycket spel för pengarna.

Årets plattformsspel

Super Mario Maker 2

Utvecklare: Nintendo

Format: Switch

Vi var försiktigt optimistiska inför Super Mario Maker 2 då Switch, till skillnad från Wii U, inte har pekpenna som standard. Men oron skulle visa sig vara helt obefogad. Super Mario Maker 2 fungerar nästan lika optimalt som föregångaren och det lilla vi förlorade i träffsäkerhet vann vi tillbaka med allt innehåll. Att skapa våra drömmars Mario-banor är lika beroendeframkallande som tidigare och med communityn för egenskapade banor är chansen stor att vi aldrig tröttnar på Super Mario Maker 2.

Årets fps

Metro Exodus

Utvecklare: 4A Games

Format: Playstation 4, Xbox One, pc, Stadia

I Metro Exodus fick vi lämna Moskvas tunnelbanesystem för att utforska ett postapokalyptiskt Ryssland. Den halvöppna världen kändes kärleksfullt uppbyggd, likaså interaktionen med sidokaraktärerna. Det som utmärkte sig mest var emellertid den täta atmosfären som hela tiden fick oss att sitta på helspänn. Metro Exodus är vida överlägset föregångarna och ännu mer imponerande är att 4A Games, med små medel, lyckades överglänsa jättar som Ubisoft och Bethesda.

Årets action

Sekiro: Shadows Die Twice

Utvecklare: From Software

Format: Playstation 4, Xbox One, pc

Trots att vi har dött otaliga gånger i From Softwares mästerliga, men otroligt svårbemästrade, Sekiro: Shadows Die Twice har vi fortfarande svårt att släppa intrycken det lämnat efter sig. Det feodala Japan var betydligt mer inbjudande än de gotiska miljöerna från tidigare Souls-spel och stridssystemet mer belönande. Men allra främst minns vi den där ”bara ett försök till”-känslan som höll oss vakna in på småtimmarna. Och när vi slutligen blev ett med spelet insåg vi att den gamla skolans ultrasvåra spel inte var så tokiga ändå.

Årets äventyr/rpg

Steamworld Quest: Hand of Gilgamech

Utvecklare: Image & Form Games

Format: Switch, pc

Steamworld-världen fortsätter att imponera på oss och det senaste tillskottet, Quest, är det allra bästa hittills. Den inbjudande grafiken, underhållande dialogerna och nyskapande stridssystemet blev i symbios inget annat än årets mysigaste och mest beroendeframkallande rollspel. I sina bästa stunder påminner Steamworld Quest oss om att giganter som Square Enix och Bethesda inte har ensamrätt på rollspel i världsklass.

Årets strategi/pussel

Fire Emblem: Three Houses

Utvecklare: Intelligent Systems/Koei Tecmo

Format: Switch

Efter det halvdana Shadows of Valentia trodde vi att det var helt kört för Fire Emblem. Lyckligtvis lyckades Switch-debuten Fire Emblem: Three Houses bli en välbehövlig nystart för serien. En nystart som dessutom fick till idéerna från föregångaren, utan kompromisser. Då vi dessutom bjöds på tre olika kampanjer hade vi en upplevelse som för ovanlighetens skull höll för otaliga omspelningar. Fire Emblem: Three Houses visade att turbaserade strategispel fortfarande är att räkna med. Men framför allt att serien tillbaka på fötter igen, bättre än någonsin.

Årets fighting

Mortal Kombat 11

Utvecklare: Netherrealm Studios

Format: Playstation 4, Xbox One, Switch, pc, Stadia

Ultravåldsamma Mortal Kombat 11 är definitivt en av årets mest underhållande flerspelarupplevelser, och definitivt det allra bästa fightingspelet. Lättillgängliga kontroller och flashiga animationer gjorde att betydligt fler än entusiaster kunde njuta av spelet. I klassisk Netherrealm Studios-anda bjöds vi även på ett stort och intressant storyläge, något som inte är vanligt för spel i fightinggenren.

Årets sportspel

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Utvecklare: Sega

Format: Switch

De ikoniska maskotarna Mario och Sonic har tävlat rätt länge om vilket läger som är bäst på idrott. Men oavsett vad man tycker om den saken kan vi inte förneka att Mario & Sonic-spelen alltid känns som en frisk fläkt bland andra superrealistiska sportspel. Den här gången fick vi inte bara ett gäng varierande och underhållande grenar att tävla i, utan även möjligheten att spela dessa i 2d-läge (med Nes-Mario och Mega Drive-Sonic i spetsen). Oavsett läge bjuder senaste Mario & Sonic at the Olympic Games på otroligt underhållande sportevent, som bara blir roligare ju fler som spelar.

Årets återutgivning

Resident Evil 2

Utvecklare: Capcom

Format: Playstation 4, Xbox One, pc

Och så blev det äntligen dags för ett återbesök i det zombie-infekterade Raccoon City. Att kalla Resident Evil 2 för en remaster eller remake gör det inte helt rättvisa. Men istället för att sia om den rätta benämningen nöjer vi oss med att konstatera att nyversionen av del 2 i Capcoms zombie-saga är en riktigt väl genomförd modernisering. Grafiken är på topp, atmosfären i det närmaste oslagbar och nyheterna kring kameravinklarna och kontroller levererade över förväntan. Nu väntar vi in nästa års tagning på Resident Evil 3 med spänning!

Årets spel

Death Stranding

Utvecklare: Kojima Productions

Format: Playstation 4

Årets spel 2019 visade sig vara en riktig vattendelare. I vår mening är Hideo Kojimas senaste alster, och hans allra första sedan uppbrottet med Konami, inte det bästa actionspelet i år. Eller det bästa äventyrsspelet heller, för den delen. Som helhet betraktat är Death Stranding dock så mycket mer. Den unika och nedbrutna världen som är lika svår att förklara som att förstå. Den otroligt komplexa storyn som vägrar släppa taget om vår uppmärksamhet och som smyger sig på oss även när vi inte sitter framför tv-apparaten. Och såklart ett skådespeleri i världsklass. Dessa beståndsdelar bildade en upplevelse som av vissa kan tyckas vara överambitiös, alternativt ”överspelad nonsens”.

Men för den som ändå kan öppna sig för nya upplevelser, helt utan fördomar, väntar ett äventyr utan dess like. I sina sämsta stunder hoppar vi över vissa klipp eller struntar i att trösta vår bebis som skriker till av minsta lilla. Och i sina bästa stunder tar upplevelsen upp hela vår vardag. Vi börjar analysera spelets betydelse och kopplingar till vår samtid. Vi förfäras över den möjliga utgången för vår egen världs undergång. Och vi inser till slut att spel visst kan vara så mycket mer än enkel underhållning. Därför är Death Stranding den mest minnesvärda upplevelsen anno 2019 och tillika årets spel.

