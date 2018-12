Många mobilappar begär tillgång till användarens plats. Ibland är det för en uppenbar funktion som navigation i kartor, i några fall lite mindre uppenbart men ändå förståeligt som att visa lokala väderleksrapporter automatiskt, men i några kan beskrivningen vara extremt vag.

Oavsett på vilken grund appen begär platsdata kan appen skicka eller rent av sälja vidare uppgifterna till olika företag. Det visar ett undersökande reportage i New York Times.

Tidningen fick tillgång till rådata från över 1,2 miljoner olika enheter som hade samlats in i New York under tre dagar förra året. Företagen som samlar uppgifterna säger att de anonymiseras och inte används för att spåra individer, men tidningens reportrar visar att det enkelt går att identifiera individer och därefter spåra precis hur de rör sig.

Minst 75 olika företag köper platsdata från olika appar. Några av dessa påstår i sin marknadsföring att de följer uppemot 200 miljoner enheter bara i USA.

Det huvudsakliga användningsområdet för uppgifterna är riktad reklam, till exempel för jurister specialiserade på skadestånd som visas för personer som befinner sig på akutmottagningar.

I ett test av 20 appar delade 17 data med olika företag. Av dessa var det bara tre som direkt i dialogrutan för att be om tillgång till platsdata avslöjade att uppgifterna kan säljas vidare och användas för reklam.

Till och med IBM-ägda appen The Weather Channel visar sig dela platsuppgifter utan att vara tydlig med hur, i det här fallet med hedgefonder.