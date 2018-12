Samsung QE75Q900R

Glöm 4k, nu är det 8k som gäller! Så lät det möjligtvis hos Samsung när man skissade fram tv-planerna för 2018. För vid sidan av flaggskeppet Q9FN släpper nu teknikjätten världens första kommersiella 8k-tv i form av Q900R. Det betyder 7 680 x 4 320 pixlar, alltså fyra gånger så mer som vi har på våra 4k-skärmar.

Det har möjligen sina nackdelar att vara först ut. Den mest uppenbara är att 8k-material i dagsläget är en bristvara, oavsett vad du gör. Visserligen snackas det om att Japan ska dra igång tv-sändningar i 8k i en inte allt för avlägsen framtid, men utöver det finns det noll och ingenting. Samsung är så klart medvetna om detta. Q900R saknar hdmi 2.1, som krävs för att kunna överföra 8k-signaler. Samsung har dock lovat att man kommer skicka ut nya One Connect-boxar med hdmi 2.1 framöver. Dessutom marknadsförs tv:n med uppskalning som främsta argument. Det här är alltså tv:n som ska kunna göra ditt 1080p- och 4k-material ännu skarpare och snyggare. Hur det fungerar i praktiken återkommer vi till längre ned.

Design

QEQ900R kommer i traditionellt Samsung-utförande. Storlekarna är tre: 65, 75 och 85, och oavsett vilken du väljer får du en stilren tv med smala skärmkanter, och en platt baksida (vi testar 75-tummaren här). Bakbelysningen gör som bekant att lcd-paneler inte kan vara lika lövtunna som oled-paneler, men QE75Q900R är ändå en hyfsat tunn tv.

Det enda som skvallrar om att det är en Samsung-modell är en diskret liten logga i högra hörnet. Ja, och så har vi tillverkarens patenterade One Connect-box, som man levererar med sina främsta premium-modeller. Det är alltså denna som du kopplar i hdmi, usb och strömanslutning. Från One Connect-boxen går sedan en smal silverfärgad kabel till tv:n. Vi har redan applåderat denna lösning tidigare, men det tål att upprepas. Dels gör One Connect att vi slipper krångla med kablar bakom panelen, dels får vi större flexibilitet när det kommer till att gömma undan våra enheter. One Connect-boxen är dock större än den är till Q9FN, vilket beror på att tv:n kräver mer ström.

Väljer du att placera QE75Q900R på en tv-bänk (och det vill du nog eftersom den väger över 40 kilo) vilar den på två fötter. Om dessa finns det inte mycket att säga, de är varken snygga eller fula utan fyller mest sin funktion. Vad som är speciellt med dem är att vi kan välja hur brett de ska sitta. Antingen är de placerade längst ut i kanterna, eller någon halvmeter längre in mot mitten.

Operativsystemet är Tizen – ett enkelt men småtråkigt system.

Funktion och fjärrkontroll

Operativsystemet är som vanligt Tizen – Samsungs egenutvecklade system som också sitter i deras övriga modeller. Det har inte hänt något sedan senast vi tittade in systemet, och det är fortfarande kompetent om än småtråkigt designat.

Även fjärrkontrollen är densamma som har levererats ett tag tillsammans med Samsungs toppmodeller. Den kommer utan några sifferknappar, och är överlag spartanskt utformad. Gillar du traditionella fjärrkontroller lär det ta ett tag innan du vänjer dig, men efter lite övning fungerar den riktigt bra.

Bildkvalitet

Men det avklarat tar vi oss in på det som den här tv:n skryter med – nämligen 8k-upplösningen. Bristen på 8k-material är som sagt rätt uppenbar, och det enda vi har att utgå ifrån när vi testar tv:n är ett par demofilmer från Samsung själva. Huruvida det ger en rättvis bild av hur tv:n presterar i 8k ska vi låta vara osagt, men det ser riktigt, riktigt bra ut. Även när vi ställer oss med näsan nästan tryckt mot skärmen går det inte att urskilja några pixlar. ”Som att titta in i en tavla”, säger någon – och det är svårt att argumentera mot.

Det vore dock dumt att utvärdera QE75Q900R efter den här typen av material. Får vi tro Samsung är det istället uppskalning som är den stora grejen. Man har stoppat in en ny typ av uppskalningsprocessor, som använder sig av en specialanpassad algoritm för att avgöra hur materialet ska skalas upp.

Uppskalning

Uppskalning har ju blivit något av en innegrej för tv-tillverkarna att skryta om på senare tid. Kanske inte jätteförvånande eftersom 1080p-material fortfarande är det vanligaste folk matar sina nyinköpta 4k-apparater med.

Det är ju dock som upplagt för förvirring här – källmaterialet har ju bara ett visst antal pixlar, och din tv kan inte på ett magiskt sätt addera fler. Istället behöver tv:n tolka innehållet och på något sätt processera det. Tillverkarna hanterar det här på lite olika sätt, och vad du föredrar är en fråga om tycke och smak. Antingen vill du ha en bild som ligger nära källmaterialet eller så vill du att din tv ska fläska på med egna tolkningar.

Att spela Super Nintendo på en 8k-skärm är kanske inte det vi drömmer om mest här i världen, men vad gör man inte i brist på material?

Det sistnämnda gäller absolut om du tänker låta QE75Q900R gå all-in på 8k-uppskalning, och köper du en sådan här tv vill du förmodligen det. Och visst klarar tv:n av att göra det här på ett bra sätt, både 4k-material och 1080p-material får en riktigt trivsam skarphet utan att den blir överdriven. Men bra uppskalning har vi sett i flera modeller tidigare i år – inte minst i Q9FN – och ärligt talat är det svårt att säga om det blir särskilt mycket bättre här. Knappast så att det är värt att betala så här mycket extra.