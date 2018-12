December har aldrig varit mer späckad! Trekraften vältrar sig i intryck från Darksiders III, Monster Boy and The Cursed Kingdom, Playstation Classic, Katamari Reroll, Nidhogg 2 och Super Smash Bros. Ultimate.

Dessutom avrundar vi Pokémon: Let's Go, Pickachu och doppar tårna i några av alla nyheter från The Game Awards.

Spela på!

Hålltider:

00:00:00 - Välkomna!

00:02:50 - DreamHack Winter 2018

00:17:10 - Pokémon: Let's Go, Pickachu!

00:26:05 - Playstation Classic

00:34:50 - Katamari Reroll

00:43:50 - Darksiders III

01:01:45 - Monster Boy and The Cursed Kingdom

01:15:00 - Nidhogg 2

01:22:50 - Super Smash Bros. Ultimate

01:42:30 - The Game Awards 2018

