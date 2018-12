Vi bjuder på en liten julklapp i form av ett "halvordinarie" avsnitt där vi betar av spelen vi har spelat den senaste veckan som Just Cause 4 och även "svenskreferens"-festen Mutant Year Zero: Road to Eden!

Självklart blir det också mer Super Smash Bros. Ultimate nu när vi alla har spelat det och det... MYCKET!

God Jul och spela på!

Hålltider:

00:00:00 - Super Smash Bros. Ultimate

00:22:50 - Just Cause 4

00:32:20 - Mutant Year Zero: Road to Eden