När teknikföretag från hela världen förbereder sig på den gigantiska prylmässan CES 2019 i Las Vegas, USA, har Apple bestämt sig för att närvara i staden under denna vecka på sitt alldeles egna sätt. Apple deltar aldrig på denna mässa, men har i år hängt upp en gigantisk banner på en husfasad, och efter ett år med många säkerhetsskandaler verkar Apple ha bestämt sig för att slå sig för bröstet lite extra.

På bannern står ”What happens on your Iphone, stays on your Iphone” vilket både får ses som en pik mot en del av Apples konkurrenter, och som en vikning till stadens klassiska slogan ”det som händer i Vegas stannar i Vegas.”