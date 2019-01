Snart kan du slippa spola toaletten själv, och istället be Alexa göra det. ”Alexa, flush the toilet please” blir verklighet med Kohlers nya Numi 2.0 Intelligent Toilet, skriver The Verge.

Kohler utlovar en ”helt uppslukande upplevelse”, vilket kanske inte låter så knasigt. Men det engelska originalet (”immersive”) betyder bokstavligen nedsänkande eller doppande, vilket kanske inte är upplevelsen du förväntar dig med en toalett.

Förutom röststyrning har Numi 2.0 bland annat ljud- och ljuseffekter för att få rätt stämning. Toalettstolen kommer kosta omkring 63 000 kronor och kan kompletteras med Kohlers lika smarta badrumsspegel, badkar och duschsystem.