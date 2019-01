Att konvertera äldre Wii U-spel till Switch börjar nästan bli mer regel än undantag för Nintendo. På ett sätt är det förståeligt att de vill ge vissa av sina titlar chansen att skina för en helt ny publik. Speciellt när publiken är magnituder större än de få själar som faktiskt ägde en Wii U. När det nu blivit dags för flaggskeppet New Super Mario Bros att inta Switch är frågan om en deluxe-märkning räcker för att rättfärdiga ännu en nyversion.

Plattformsklassiker i ny skrud

Rent innehållsmässigt är New Super Mario Bros U Deluxe är en riktig matig upplevelse. Såväl grundspelet som expansionen New Super Luigi U finns representerade, tillsammans med en rad olika bonuslägen. Båda huvudspelen är i sin tur fyllda till bredden med några av Nintendos mest klassiska idéer kring plattformsspel. Det fina med New Super Mario-spelen är just blandningen av nya inslag och äldre, beprövade från tidigare spel. Givetvis vore det förgäves om inte den definierande, snortighta kontrollen fanns närvarande. Och det bästa med kontrollen denna gång är att vi slipper Wii U-versionens rörelsebaserade manövrar och pekskärmslägen.

Cosplayande Toadette största nyheten

En annan positiv nyhet är att vi numera, i enspelarläget ska sägas, kan välja exakt den karaktär vi vill spela med. Tidigare var vi låsta till enbart Mario eller Luigi. Nu kan den som vill rusa igenom äventyren som en gul Toad eller tjuvkaninen Nabbit. Eller varför inte den mer färgglada nykomlingen Toadette, som skiljer sig avsevärt från resten gänget? Utöver att vara en fena under vattnet är hon också den enda som kan använda sig av den nya prinsesskronan som finns utspridd längs banorna. Vid kontakt förvandlas hon då till en hybrid av sig själv och prinsessan Peach, kallad Peachette. Hur löjligt det än må låta så är Peachettes utökade rörelser och spelstil en uppskattad bonus, speciellt för den som redan spelat igenom Wii U-versionerna.

Fuskare – be gone!

Men trots det kan vi inte förglömma att såväl Toadette som den oövervinnliga Nabbit, vars enda egenskap är att bli ignorerad av samtliga fiender, gör spelen betydligt enklare än vad de redan är. Detta har Nintendo försökt balansera på olika sätt. Tidigare kunde otåliga, eller rentav kassa, spelare skapa extrablock genom pekskärmen. Nu får vi helt enkelt lära oss att planera våra hopp bättre, precis som det var menat. Denna funktion skulle dessutom rent praktiskt enbart fungera i Switchens bärbara läge, så avsaknaden är inte stor. Att spelet enbart sparar efter bossbanor är däremot bara irriterande, speciellt när det ändå inte hjälper för att höja svårighetsgraden. Vi blir nämligen överösta med extraliv. Hela tiden.

Var är festen?

Men kanske är det bara vi som är överkänsliga vad gäller svårighetsgraden. New Super Mario Bros U Deluxe blir nämligen en helt annan upplevelse ju fler som deltar. Och ju fler spelare, desto mer kaos. Ni kommer att knuffa ned varandra utför stup. Ni kommer att råka ta varandras svampar och eldblommor. Extraliven kommer att dräneras, och det fort. Men det är lite av poängen. Att koordinera tillsammans med andra medspelare är inte det enklaste, men det adderar ett djup som inget annat plattformsspel av samma kaliber erbjuder. Vi kan helt enkelt inte rusa igenom spelen på samma sätt, vilket är lite av det geniala i banornas design. Det gäller helt enkelt att anpassa sig beroende på hur många spelar. Och det är minst lika underhållande nu som då när det först begav sig, i New Super Mario Bros Wii.

Omdöme

Det eviga dilemmat med dessa nyutgåvor är hur villiga vi är att betala för det en gång till. För den som redan äger New Super Mario Bros U till Wii U kan det tyckas i överkant med 500 kronor för att spela som Toadette och Peachette. Men den som missade Wii U-tåget helt har en underhållande och unik flerspelarupplevelse att vänta. Nu hoppas vi bara att Nintendo vågar ta ut svängarna ännu mer nästa gång de konverterar ett spel till Switch. Ett spelbart Star Fox Zero, helt befriat från rörelsekontroller och pekskärmar, står högst på önskelistan.

Fakta New Super Mario Bros U Deluxe

Genre: Plattform

Utgivare: Nintendo

Utvecklare: Nintendo

Plattform: Nintendo Switch

Två spel i ett.

Utmärkt både för den ensamme spelaren och i flerspelarläge.

Nästan alla rörelsebaserade moves är borta...

...utom i ett fåtal banor, vilket resulterar i att tredjepartskontroller inte fungerar.

Dyr uppgradering för den som redan äger det till Wii U.

Inte lika utmanande som Donkey Kong Country: Tropical Freeze