Under 2018 lanserade Facebook två versioner av Portal, en skärm som bland annat låter användare ha videosamtal med nära, kära och Facebook-vänner. Kanske var det en produkt som blev för svår att övertyga konsumenter att köpa efter att mängder av Facebook-skandaler briserat den senaste tiden. Kevin Roose, teknikskribent på New York Times, upptäckte nämligen att bakom flera lysande positiva recensioner av Portal och Portal Plus stod anställda på Facebook.

De använde sina egna, riktiga namn, så särskilt svårt var det inte att spåra upp recensenterna som anställda på företaget. De flesta recenioner var entusisatiska och positiva, men Engadget noterar att Oren Hafif, säkerhetsingenjör på Facebook, tyckte det var synd att Portal saknade stöd för fler appar. Sedan dess har Portal fått en Youtube-app, några spel och nyhetskanaler.

Speaking of coordinated inauthentic behavior, what are the odds that all these 5-star Facebook Portal reviewers on Amazon just happen to have the same names as Facebook employees? pic.twitter.com/bF7U8Fj5kN