2020 är det dags för europamästerskapen i herrfotboll igen. Ska Sverige kunna upprepa succén från världsmästerskapen i fjol?

Var kan jag se Sveriges matcher?

Precis som under världsmästerskapet i herrfotboll 2018 delar C More och SVT på rättigheterna att sända matcherna. Vilka som sänder under vilka datum är än så länge inte bestämt.

Kan jag se matcherna utomlands?

I och med att C More är en abonnemangstjänst kan du se deras matcher i hela EU. SVT däremot har under tidigare mästerskap enbart haft rättigheter i Sverige och kan därför enbart streama matcherna för tittare som befinner sig i Sverige.

Om du befinner dig på en geografisk plats där matcherna inte sänds kan du använda en vpn-tjänst och surfa via svensk server för att komma åt matcherna. Här listar vi de tjänster som vi rekommenderar och som låter dig surfa på svenska servrar.

När spelar Sverige?

23 mars: Sverige - Rumänien

26 mars: Sverige - Norge

7 juni: Sverige - Malta

10 juni: Sverige - Spanien

5 september: Sverige - Färöarna

8 september: Sverige - Norge

12 oktober: Sverige - Malta

15 oktober: Sverige - Spanien

15 november: Sverige - Rumänien

18 november: Sverige - Färöarna