Gamers i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Italien, Portugal och Spanien kan nu anmäla sig till betatestet av Sonys spelprenumerationstjänst Playstation Now. Betan ska dra igång i februari och tjänsten ska sedan lanseras någon gång i vår. Det meddelar Sony i sin officiella Europablogg.

Playstation Now har omkring 600 titlar för Playstation 2, 3 och 4 med en del storspel som Red Dead Redemption och The Last of Us. Med en prenumeration kan du strömma spelen till en Playstation 4 eller pc. Betatestet gäller dock bara Playstation 4.

Nvidia har tidigare lanserat Geforce Now som är en liknande tjänst för pc-spel, och sedan tidigare finns prenumerationstjänster från både Microsoft och Electronic Arts som dock kräver att du laddar ner spelen.