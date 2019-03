Både EA och Microsoft har släppt prenumerationstjänster där användare får tillgång till en uppsjö av olika spel mot en månadskostnad. Nu är det Sonys tur att erbjuda även svenska Playstation-spelare möjligheten att ta del av massor av olika spel i sin tjänst Playstation Now.

Kostnadsmässigt hamnar Playstation Now i samma prisnivå som konkurrenternas alternativ. 149 kronor i månaden eller 999 kronor om året. För detta får användaren tillgång till över 600 spel som finns tillgångliga till PS2, PS3 eller PS4. Här hittar vi inte bara Playstation-exklusiva titlar utan även spel som Battlefield, Red Dead Redemption och Batman-serien. I nuläget har majoriteten av spelen som publiceras här några år på nacken; bland de nyare titlarna räknas Project Cars 2 och For Honor från 2017.

Förutom tillgång till detta spelbibliotek erbjuder Sony även möjligheten att spela alla spel på pc. Du som vill testa Playstation Now kan aktivera en kostnadsfri provperiod på 7 dagar. Det enda du behöver göra är att registrera dig med det konto du använder för alla inköp på Playstation Store, antingen via Now-appen på ditt Playstation eller i en webbläsare på din dator här.

Now på konsol

Sedan lanseringen finns det nu en Now-app på alla Playstation-konsoler som uppdaterats till senaste versionen av operativsystemet. Klicka på den en gång för att komma in i biblioteket och leta upp ett spel att testa.

När du väljer en titel finns det lite olika alternativ. Samtliga spel går att streama från tjänsten och spelas direkt utan att behöva ladda ner dem lokalt på konsolen. Klicka på Direktuppspela nu för att strömma spelet från Now. På det här sättet behöver du inte belasta lagringsutrymmet. Å andra sidan krävs det kontinuerligt bra uppkoppling till internet, annars stängs spelet av och alla osparade framsteg är som bortblåsta.

Vissa titlar går att ladda ner lokalt, precis som när du köper spel via Playstation Store. Å ena sidan betyder det här att spelet tar upp lagringsutrymme på konsolens hårddisk, men användaren slipper oroa sig för sviktande internetuppkoppling. Klicka på den lilla pilen för att ladda ner spelet lokalt.

Now på pc

Det som skiljer Playstation Now från konkurrenternas tjänster är möjligheten att spela på såväl konsol som pc. Systemkraven för att använda Playstation Now på pc är Windows 7 eller senare, minst i3-processor (3,5 GHz), minst 300 MB lagring och 2 GB ram, ljudkort och en usb-ingång. Då spelen strömmas till datorn rekommenderas att din uppkoppling ligga på minst 5 Mbps. Kraven är med andra ord blygsamma och bör gå att uppfylla av de flesta pc-användarna. Förutom detta rekommenderas även en Dualshock-kontroll, version 3 eller senare.

För att börja använda Playstation Now på pc behöver du först ladda ner Now-appen här. Efter att du har loggat in på ditt Playstation Network-konto är du redo att spela. Här finns dock inte möjligheten att ladda ner titlar lokalt, utan det är Direkuppspela som gäller. Playstation Plus-medlemmar har möjlighet att återuppta spelet från där de senast spelade mellan konsol och pc.

Observera att även om din dator uppfyller Sonys systemkrav för Now är det inte en garanti för att spelupplevelsen ska vara behaglig. Vi testade Now på en pc med Windows 10 Pro, 2,9 GHz i7-processor, 450 GB lagring och 16 GB ram. Trots en nedladdningshastighet på runt 50 Mbit/s laggade spelen vi testade, framför allt lite mer krävande titlar såsom God of War.