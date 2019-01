M3/Amsterdam. Med tv-modellen The One, och med Dolby Vision över nästan hela produktlinjen, hoppas Philips ligga i framkant på ett något bortglömt – men ack så populärt – segment: mellanklassen. Man satsar helt enkelt på publiken som vill ha bra grejer, men som kanske inte alltid vet vad den ska kolla efter, och varken har tid eller intresse att skaffa sig koll på vad som är bra eller inte.

Det är möjligen ett klokt vägval. I premiumklassen råder stenhård konkurrens – och där börjar även marknaden kännas lite mättad. Vi har blivit bortskämda med briljanta 4k-modeller, grym hdr och närmast perfekt färgåtergivning i flera år nu, men känslan är samtidigt att segmentet mer eller mindre stått stilla. Kvaliteten är det inte något fel på, men förändringar från år till år är inte av jättebetydande vikt.

The One – nya folkhems-tv:n?

Bara en sådan sak som att den nederländska teknikjätten inleder sin mediaträff med att visa mellanklassmodellen The One, och inte de två kommande oled-modellerna, säger en del. The One – eller 7304 som den också betecknas – är en lcd-tv som lanseras i alla tänkbara storlekar, och med en något uppdaterad variant av första generationens P5-processor, Ambilight, Dolby Atmos, samt stöd för både Dolby Vision och HDR 10+. Allt till en ”överkomlig prislapp”.

Namnet, förklarar Philips, har man valt för att inte krångla till det. Gott så för alla som tenderar att gå vilse bland alla sifferkombinationer, som inte minst är vanligt förekommande i mellan- och budgetklasserna.

Får vi tro Philips säljsnack ska The One inte vara den bästa tv:n du kan köpa, men däremot ”den rätta”. Exakt vad det innebär är väl något oklart, men satsningen är ändå högintressant. Efter att teknikjättarna länge har pressat upp priserna har vi de senaste åren fått något som kan klassas som en motreaktion. Tydligast har det varit på mobilsidan, där tillverkare som Huawei och Oneplus lyckats roffa åt sig en stor del av kakan tack vare kompetenta modeller som inte kostar en mindre förmögenhet.

Philips har absolut inte uppfunnit hjulet på nytt här – mellanklassmodeller har vi sett många av på tv-sidan, men genom att satsa så här hårt på en enskild modell skickar man ut ett budskap om att det är dags att ta segmentet på större allvar.

Design och ljud ska få Philips i framkant

I övrigt då? Jo, Philips släpper naturligtvis även nya oled-modeller i form av OLED804 och OLED854. Nyhetsmässigt är det skralt i år, men vi kan åtminstone glädjas åt att även toppmodellerna (så klart) har stöd för både Dolby Vision och HDR 10+, och att vi hittar en ny generation P5-chip under skalet, som bland annat ska göra färgåtergivning, kontrastnivåer och hdr bättre.

Philips Oled 803 var på många sätt en briljant tv, men den hade bland annat problem med att svärtan tenderade att bli lite väl aggressiv. Nu lovar Philips dyrt och heligt att man rättat till det. Vi får lov att återkomma till om man lyckas hålla det när vi fått in årets toppmodeller för test.

Det är viktigt att framhålla det europeiska, menar designchefen Rob White.

Förutom bildförbättringar och Dolby Vision-stöd är det framför allt på designfronten Philips fokuserar. Inför årets lanseringar har man bland annat samarbetat med danska designbyrån Georg Jensen (8804-modellen). Tanken är att det ska se så stiligt ut att köparna ska vilja spara på de kromade fötterna, och exempelvis använda dem som bokstöd, när det så småningom blir dags att skilja sig från tv:n. Dessutom är man märkbart stolt över att OLED854 nu kommer med vridbart fotstöd.

Och så har vi naturligtvis Bowers & Wilkins-ljudet, som fortsatt ska få Philips toppmodeller att låta bättre än konkurrenterna. Det är glädjande att det görs ansträngningar att få till bättre ljud, och efter en kortare presentation låter det riktigt trevligt – även om det känns tveksamt att nöja sig enbart med tv-ljudet i sådana här dyra produkter.

I toppsegmentet får vi äntligen Dolby Vision – och självklart också tredje generationens P5-processor.

Någon hdmi 2.1 syns dock inte till bland 2019 års modeller – kanske något överraskande eftersom LG tryckte hårt på just detta under CES. Men Philips har ingen brådska att implementera detta, och tror snarare att hdmi 2.1 inte är nödvändigt förrän om några år.

Mellanmjölkens år

Det är samma sak varje gång vi besöker sådana här tv-event. Vi får nya modeller, med snäppet mer imponerande specifikationer än vad vi såg föregående år. Exakt hur bra det kommer att bli återstår som alltid att se – att bedöma bild under sådana här kontrollerade former är en omöjlig uppgift. Men vi lämnar ändå Amsterdam med insikten om att det inte nödvändigtvis kommer vara premiumsegmentet som skapar de största rubrikerna framöver. Ska 2019 rent av bli mellanmjölkens år?