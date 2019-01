Under onsdagen twittrade Volvos dotterbolag Polestar ut ett par lågupplösta bilder på infotainmentsystemet som kommer att sitta i företagets kommande helelektriska Polestar 2-bil.

I tweeten fanns även en länk som om den öppnas på en Android-mobil eller -platta kan installera en app som simulerar gränssnittet i bilen. Du kan alltså själv testa hur det kommer fungera.

At last, a car with an intuitive infotainment system. #Polestar2

Explore it here: https://t.co/Mh9ZUvLYqt pic.twitter.com/iABoLr72tw