Nu är det klart när Googles stora utvecklarkonferens äger rum – och det blir vid en snarlik tidpunkt som förra året. Företagets vd, Sundar Pichai, gick i helgen ut med att årets Google I/O hålls 7-9 maj. Intresserade konsumenter lär vilja hålla ögonen öppna särskilt under den första dagen, då nyheter kring Googles olika mjukvaruprojekt traditionellt sett brukar presenteras.

En kvalificerad gissning säger oss att mycket kommer att handla om nästa version av Android, som just nu går under arbetsnamnet Android Q. Hittills har inte speciellt mycket läckt ut om "Q", men tidiga läckor skvallrar bland annat om ett inbyggt läge för desktop-dockning i stil med Samsungs Dex-lösning och om ett mörkt läge som skulle gälla över hela gränssnittet.

Glad the transmission was received:) See you at Shoreline Amphitheatre May 7-9 for this year's I/O! #io19 pic.twitter.com/CXWpQR4Eza