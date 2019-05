En väldigt irriterande sak är att hitta ett videoklipp med en riktigt spännande titel på Youtube och sedan inte kunna spela det. Det mesta av innehållet är tillgängligt för alla, men en del klipp på Youtube är så kallade geoblockerade för vissa områden.

Videoklipp från till exempel stora tv-kanaler såsom NBC kan till exempel vara tillgängliga enbart för den amerikanska marknaden de första veckorna när klippet publiceras.

Saturday Night Live är ett av programmen som blockerar sitt nyaste material för användare utanför USA.

Det finns dock ett sätt att komma runt det här. Genom att använda en vpn-tjänst kan du surfa via servrar via andra länder. På det här sättet kan du komma förbi geoblockeringen och se vilka klipp du behagar.

Men vilka vpn-tjänster är egentligen värda att lägga ner pengarna på? Vi testar kontinuerligt massor av vpn-tjänster på marknaden för att se vilka som håller måttet.

Här är en lista på de tjänster som fått en M3 rekommenderar-medalj från oss och hur många länder de har servrar i. Sist vi testade de här tjänsterna var i november 2018. Läs hela testet här!

Hotspotshield

I vårt stora test av vpn-tjänster gav vi Anchorfrees Hotspotshield högst betyg. Förutom höga hastigheter får du även åtkomst till SVT Play utomlands såväl som BBC Iplayer och amerikanska Netflix. Allt till ett överkomligt pris.

Antal servrar/länder: Okänt antal servrar i 22 länder. Till exempel USA, Storbritannien, Sverige, Kina, Kanada, Australien, Tyskland, m.m. Läs hela listan över länder här!

Pris vid månadsbetalning: 118 kronor (13 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 55 kronor (6 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Sex månader (82 kronor/9 dollar per månad) och tre år (32 kronor/3,5 dollar per månad).

Ladda ner Hotspotshield här!

Betyg 9 av 10

Cyberghost

Vpn-tjänsten för dig som inte behöver massa extra funktioner utan letar efter en lösning som inte krånglar eller kostar skjortan. Du får även tillgång till BBC:s utbud och amerikanska Netflix.

Antal servrar/länder: Över 3 400 servrar i 60 länder. Bland annat USA, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Kanada, Indien, m.m. Se hela listan över servrar här!

Pris vid månadsbetalning: 118 kronor (13 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 48 kronor (5,25 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Två år (34 kronor/3,69 dollar per månad) och tre år (23 kronor/2,5 dollar per månad).

Ladda ner Cyberghost här!

Betyg 9 av 10

Mullvad

Här sparas ingenting och du kan vara helt anonym, även när du betalar. När vi testade vpn-tjänsten blev vi även imponerade av avsaknaden av loggar samt de höga hastigheterna.

Antal servrar/länder: Över 300 servrar i 33 länder. Till exempel USA, storbritannien, Sverige, Tyskland, Kanada, osv. Läs hela listan här!

Pris vid månadsbetalning: 52 kronor (5 euro) per månad.

Ladda ner Mullvad här!

Betyg 9 av 10

Private VPN

Svenska Private VPN är en av de billigaste tjänsterna vi har testat och har servrar i massor av länder, däribland i Sverige, i Storbritannien och i USA. Vid testtillfället kom vi även åt amerikanska Netflix och BBC Iplayer.

Antal servrar/länder: Över 80 servrar i 59 länder. Till exempel USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Australien, Finland, m.m. Läs hela listan här!

Pris vid månadsbetalning: 75 kronor (8,21 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 38 kronor (4,15 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader (51 kronor/5,63 dollar per månad).

Ladda ner Private VPN här!

Betyg 8 av 10

Dold.se

Dold.se har enbart servrar i tre länder, men är ett prisvärt alternativ om du vet med dig att du enbart kommer behöva komma åt material låst från Storbritannien och USA.

Servrar/länder: Okänt antal servrar i tre länder: Storbritannien, USA och Sverige.

Pris vid månadsbetalning: 49 kronor per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 37 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader (43 kronor per månad).

Ladda ner Dold.se här!

Betyg 8 av 10

Anoine

Ännu en vpn-tjänst som föddes i Sverige. Anoine må ha lite långsammare surfhastighet, men fungerar ändå med såväl SVT Play, amerikanska Netflix och BBC Iplayer, dessutom till ett hyfsat pris.

Antal servrar/länder: Över 100 servrar i 56 länder. Bland annat USA, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Kina, m.m. Läs hela listan här!

Pris vid månadsbetalning: 60 kronor per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 39 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader (55 kronor per månad).

Ladda ner Anonine här