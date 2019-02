Att tillverka och marknadsföra iot-prylar för barn är inte helt okontroversiellt. Smartklockor riktade mot yngre brukare har flera gånger kritiserats för att läcka användar- och positionsdata. 2017 gick såväl norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet som tyska myndigheten Bundesnetzagentur ut med en varning respektive säljstopp (i Tyskland) för ett antal olika klockor. Och 2019 är den första EU-initierade återkallelsen på området ett faktum.

EU-kommissionen har nämligen, på isländskt initiativ, beslutat om att tyska Enox smartklocka Safe-KID-One ska återkallas från slutkonsument. Det står att läsa i EU:s produktvarningslista, som fick sin senaste uppdatering den 1 februari. Motiveringen lyder (översatt) som följer:

"Den medföljande mobilappen använder sig av okrypterad kommunikation med backend-servern, som möjliggör obehöriga att få tillgång till data. Som en konsekvens kan information om platshistorik, telefonnummer och serienummer lätt kommas åt och ändras. En illasinnad användare kan skicka kommandon till vilken klocka som helst och få den att ringa ett valt nummer, och därmed få möjlighet att kommunicera med barnet eller spåra det med gps."

1/4 This is huge!! As far as I know, the UE has issued the FIRST Rapid Alert (#RAPEX) for dangerous products that may be related to data protection and #Privacy.

This drive me crazy: the product is a smartwatch for MONITORING KIDS (#ENOX SAFE KID ONE with GSM and GPS integrated) pic.twitter.com/huFsSxDrOp