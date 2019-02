Rulla ut röda mattan och på med klackarna, nu är snart dags för årets upplaga av Oscarsgalan! Som vanligt är flera filmer med svensk anknytning nominerade i år, bland annat svenska Gräns för bästa smink och svenskregisserade The Wife för bästa kvinnliga huvudroll.

Var kan jag se galan?

Tyvärr är det inte helt lätt för oss svenska filmnördar att ta del av galan i år. Ingen svensk tv-kanal eller sajt har gått ut med att de fått rättigheter att sända galan och än så länge har vi inte hittat någon sajt som kommer strömma galan kostnadsfritt till internationella tittare.

Istället får du helt enkelt försöka få tillgång till en utländsk sajt där galan sänds. Förslagsvis i Australien, där galan sänds gratis hos 9Now. Det finns massor av vpn-tjänster som låter dig kringgå geoblockning och surfa på utländska servar, och vi har testat flera av dem. I vårt stora test kan du läsa vilka tjänster vi tycker är bäst!

När sänds galan?

Det är uppesittarkväll som gäller för den som är sugen på att ta del av all glitter och glammour. Oscarsgalan sänds klockan 02.00 natten till den 25 februari svensk tid, det vill säga klockan 17:00 i Los Angeles.

Glenn Close i "The Wife" och "Gräns" är två nomineringar med svensk koppling.

Vilka är nominerade?

Under galan kommer väldigt många priser delas ut. Här är några kategorier samt de nominerade som vi ser fram emot:

Bästa film

Black Panther

Blackkklansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

Bästa kvinnliga huvudroll

Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Olivia Colman, The Favourite

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Yalitza Aparicio, Roma

Bästa manliga huvudroll

Christian Bale, Vice

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Bradley Cooper, A Star Is Born

Viggo Mortensen, Green Book

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Bästa kvinnliga biroll

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Marina de Tavira, Roma

Amy Adams, Vice

Bästa manliga biroll

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, Blackkklansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Elliot, A Star is Bron

Sam Rockwell, Vice

Bästa regi

Alfonso Cuaron, Roma

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

Pawel Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Bästa originalmanus

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Bästa originalmusik

Black Panther

Blackkklansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Bästa visuella effekter

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Bästa animerade film

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spiderverse

Bästa utländska film

Never Look Away

Capernaum

Roma

Cold War

Shoplifters

Bästa smink

Gräns

Mary Queen of Scots

Vice