Titanfall-skaparna Respawn Entertainments skjutarspel Apex Legends kom minst sagt som en blixt från klar himmel. Spelet, som släpptes den 4 februari, är EA:s svar på framgångssagor som Playerunknown's Battlegrounds och Fortnite i den stekheta Battle Royale-genren, och har naturligtvis tagit massor av inspiration från dessa titlar. Spelet finns i nuläget för pc, Playstation 4 och Xbox One.

I artikeln:

Apex Legends gameplay-trailer

Pris: Gratis för alla

En ny herre på battle royale-täppan?

Overwatch möter Pubg

Foto: EA Bloodhound är en av åtta spelbara karaktärer i Apex Legends.

8 spelbara karaktärer i Apex Legends

Bangalore: Klassisk soldat-typ som börjar springa riktigt snabbt när hon är under beskjutning. Kan även skjuta rökgranater för att dölja sig själv och sina medspelare från fiendens kikarsikten, och hennes superkraft är förmågan att kalla in artilleriunderstöd från luften. Lättbegriplig för nybörjare.

Bloodhound: Mystisk filur iklädd gasmask. Färdigheterna kretsar kring att spåra upp fiender på kartan – eller undvika dem om man är konflikträdd. Hans superkraft gör Bloodhound ännu bättre på ovanstående, plus att han då får förmågan att röra sig snabbare.

Caustic (måste låsas upp): En annan maskbärare som släpper ut giftgas på spelkartan, antingen i form av fällor eller kraftfulla granater (hans superkraft). Gasen tillfogar fienderna skada över tid, och Caustic själv kan se igenom den utan problem.

Gibraltar: Storväxt man som excellerar i att slänga ut energisköldar som skyddar honom och hans lagkamrater. Hans superkraft liknar Bangalores; kalla in granateld från ovan och se tätt grupperade, intet ont anande fiender falla som furor.

Lifeline: Klassisk supportkaraktär som kan kalla fram en liten drönare för att hela sig själv eller lagkamraterna. Snabbast på att återuppväcka fallna (men inte döda) gruppmedlemmar. Lifelines superkraft låter henne kalla ned sköldar, hälsopaket och andra godsaker i paketform från luften.

Mirage (måste låsas upp): Skojfrisk herre, vars hela repertoar går ut på att förvirra fienden med en varierande mängd hologram föreställandes honom själv. Superkraften framkallar hela fem stycken, samtidigt som Mirage själv blir osynlig för en kort stund.

Pathfinder: Karaktärsgalleriets enda robot. Pathfinder rör sig snabbt igenom terrängen med änterhakar och zip-lines (superkraft), vilket gör det lätt att vinna en höjdfördel gentemot fienden. Han kan också skanna området för att få veta hur den spelbara zonen utvecklar sig.

Wraith: Smygig kvinna som hör röster i huvudet när fienden närmar sig. Wraith kan också ta sig till ett parallellt tomrum som gör henne osårbar för en mycket kort stund. Superkraft: Placera ut två portaler som låter dina lagkamrater röra sig fritt mellan dem.

Battle Royale-namnet (och själva konceptet) kommer från den japanska kultfilmen med samma namn. Upplägget är enkelt; ett stort antal spelare placeras ut på en karta där den spelbara zonen blir allt mindre eftersom tiden går. Det är upp till var och en att hitta vapen och annan utrustning för att maximera överlevnadschanserna, och för att bli riktigt framgångsrik är samarbete med andra spelare nästan ett krav.Råkar du hamna utanför den spelbara zonen börjar du förlora liv, så spelarna tvingas successivt närmare varandra för ett dramatiskt avgörande.I Apex Legends spelar du alltid i en grupp om tre medlemmar. Ni startar tillsammans i en flygfarkost högt över marken och får gemensamt komma fram till var det är bäst att hoppa av. Platser där det gömmer sig extra kraftfulla föremål tenderar att resultera i intensiva strider, så det kan absolut vara en strategi att välja något mer avskiljt för att överleva lite längre.Apex Legends lanserades på EA:s egen spelplattform Origin och är så kallat free-to-play. Det innebär att du inte behöver betala för att ladda ned och spela det. Intäktsmodellen bygger i stället på köp i själva spelet; du kan alltså lägga riktiga pengar på att införskaffa spelets egen valuta, som i sin tur kan användas för att låsa upp nya utseenden på vapen och karaktärer samt "killmoves" – korta filmsekvenser som spelas när du tar en fiende av daga. Köpbara karaktärer finns redan, och de lär bli fler inom kort.Åtta timmar efter lansering hade Apex Legends spelats av surrealistiska 1 miljon unika spelare. I skrivande stund har spelet närmare 250 000 aktiva tittare på spel-streamingplattformen Twitch – drygt 100 000 fler än Epic Games Fortnite som nu får finna sig i att vara tvåa på "mest tittat"-listan i genren. 24 timmar efter lansering hade Apex Legends spelarskara växt till 2,5 miljoner. Efter 72 timmar? 10 miljoner!Pubg, eller Playerunknown's Battlegrounds som det egentligen heter, släpptes i skarp version i december 2017, men hittade en massiv publik redan innan dess. I early access-format drog pc-versionen in 11 miljarder dollar under sina tre första dagar i mars samma år. Hela spelidén har sedan imiterats friskt av så väl Blackout-läget i nyaste Call of Duty som Fortnite – och nu alltså även Apex Legends.Estetiken och hjälte-upplägget påminner dock mer om Blizzards färgglada multiplayerspel Overwatch. I jämförelse med det militärt realismpräglade Pubg är Apex Legends helt enkelt muntert. Mycket av dragningskraften i Overwatch härrör från den stora mängd superhjälte-osande karaktärer du kan spela som, och även Apex "Legender" är försedda med unika personligheter och förmågor som gör dem lätta att knyta an till och anpassa sin spelstil efter.

Värt att notera: Gruppen kan inte välja samma karaktär två gånger när laget sätts ihop innan match. Det gäller att Legenderna kompletterar varandra på bästa vis för att ni ska nå framgång.

Snabbt och akrobatiskt pang-pang

Ett annat sätt som Apex Legends utmärker sig på är hur rörliga karaktärerna (inte minst Pathfinder) är. Förutom att Legenderna springer väldigt fort kan de även glida ned för olika sluttningar i ännu högre hastighet.

De kan också klättra en rejäl bit på väggar och andra plana ytor för att nå platser högt upp på kartan. Här gäller det mer än någonsin att hålla koll även på vad som sker över ditt huvud.

Efter varje match får du erfarenhetspoäng baserat på hur väl din styrka presterade. Här är en skrytbild från vår första vinst.

Vapenutbudet faller inom ett halvdussin olika kategorier; pistoler, hagelbrakare, kulsprutepistoler, automatkarbiner, tunga maskingevär och krypskyttegevär. Inom varje kategori finns tre olika vapen att välja på. I utrustningsväg finns allt du kan tänka dig, från exploderande kaststjärnor och granater till skyddsrustningar, hjälmar och energidunkar som låter dig fylla på sköldarna.

Alla föremål du stöter på är färgkodade för att visa hur sällsynta (och bra) de är. Rangordningen går så här: Vitt (vanlig), blå (ovanlig), lila (episk), guld (legendarisk). Precis som i Playerunknown's Battlegrounds har du begränsad bärförmåga och lär behöva sortera friskt i ryggsäcken för att byta ut halvbra mot rent fantastiska föremål. Det finns även vapenuppgraderingar som antingen kan läggas i ryggsäcken eller fnättas på direkt på skjutjärnet om du går runt med rätt vapentyp.

Hur skiljer sig Apex Legends från Pubg?

Den glättiga tonen och extremt viga superhjältar med individuella krafter är inte allt som skiljer Apex Legends från Playerunknown's Battlegrounds. Exempelvis finns här ett extremt smidigt ping-system, som låter dig kommunicera med gruppen med ett enda knapptryck. Du kan rikta kikarsiktet mot något och trycka en gång för att meddela om inkommande fiender, tipsa om sällsynta föremål du hittar, berätta vart du vill att ni går härnäst.

Foto: EA I Apex Legends kan du återuppväcka döda gruppmedlemmar vid särskilda utposter.

Ping-systemet eliminerar till stora delar behovet av en mikrofon som låter dig prata med andra, och minimerar också onödigt tjatter och annat som kan få dig att tappa koncentrationen. Det är faktiskt ett helt genialt sätt att binda mängder med funktionalitet till en enda knapp.

En annan skiljepelare är det faktum att du kan få hoppa tillbaka i fajten – även om du dör helt och hållet. Om en lagkamrat går fram till din kista, norpar din holotag och tar med den till närmaste återuppväckningsplats får du en andra chans. Eller tredje – återuppväckningarna kan hålla på hur länge som helst, men kan vara svåra att genomföra med många fiender runt omkring. Misslyckas dina allierade med att hämta din holotag inom en viss tidsfrist är det dock helt kört för dig.