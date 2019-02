Motorolas Moto G-serie är en ogenerad mellanklassmobil som inte skäms för att vara lite enklare – och mycket billigare – än flaggskeppsmobiler från märken som Samsung, Sony och inte minst Apple.

Nu har en ny generation lanserats, Moto G7, med hela fyra modeller:

Moto G7 Plus har dubbla 16 megapixelkameror, Snapdragon 636, en full hd-skärm på 6,2 tum och ljud från Dolby. Kostar 3 290 kronor hos till exempel CDON.

Moto G7 har samma skärm men Snapdragon 632 och 12 megapixlar i de dubbla kamerorna. Priset blir 2 790 kronor. I Sverige går den att köpa hos Netonnet.

Moto G7 Power fokuserar på batteritid. 60 timmar närmare bestämt. Skärmen är lika stor men har lägre upplösning för att spara ström, och processorn är Snapdragon 632. Kostar 2 290 kronor, men finns inte hos svenska återförsäljare i nuläget.

Moto G7 Play är något mindre och mer långsmal med 5,7-tumsskärm och bildförhållandet 19:9. Använder samma Snapdragon 632-processor som G7 och G7 Power. Priser hamnar på 1 590 kronor hos till exempel CDON.

Medan G7 och G7 Plus har en liten mini-flärp för selfiekameran har G7 Power och G7 Play en bredare flärp med fler komponenter. Samtliga modeller finns tillgängliga redan idag och kommer förinstallerade med Android 9.0 Pie.

M3.se var på plats under gårdagens lanseringsevenemang. Därifrån fick vi med oss Moto G7 Plus, som just nu befinner sig i vårt testlabb för en närmare utvärdering. Håll utkik efter ett test nästa vecka!