Sedan det släpptes den 4 februari har Apex Legends nu spelats av 25 miljoner personer, varav 2 miljoner samtidigt inloggade. Spelet, som ges ut av Anthem-aktuella EA, utvecklas av Respawn Entertainment som tidigare producerat Titanfall-serien. Respawns vd Vince Zampella har med stor förtjusning följt tillströmningen av spelare till Apex Legends, och kommenterar den nya milstolpen med ett logiskt "vi hade aldrig kommit så här långt utan er spelare".

Zampella passar också på att kasta lite mer ljus på framtiden och meddelar att en stor turnering kommer att hållas i samarbete med streamingsajten Twitch. Värdarna för de 48 största Apex Legends-kanalerna på sajten kommer att mötas i en livesänd kamp som äger rum i dag den 12 februari, och sedan fortsätter den 19 februari. Turneringen går under flaggen Twitch Rivals och börjar klockan 18.00 svensk tid.

Been waiting all day to tell you this madness... @PlayApex hit 25 million players this morning. Read more about it at the link below. Remember we have Season One starting in March and more surprises coming. https://t.co/gwj1sZSQnY