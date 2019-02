Under onsdagen kunde många Instagram-användare se sitt följarantal både öka och minska – ibland drastiskt med ett tapp på så många som 500 000 följare för några användare, skriver Techcrunch.

Först spekulerades det i om det var en massiv utrensning av spam-konton och fejk-följare initierad av Instagram, men sedan dess har företaget bekräftat att en bugg är i farten. Instagram har dock lovat – på Twitter – att problemet ska vara löst senast under torsdagskvällen svensk tid.

Update: we’re expecting to have this issue resolved by 9 a.m. PST tomorrow. We understand this is frustrating, and our team is hard at work to get things back to normal.