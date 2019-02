Testad produkt: Far Cry: New Dawn

Pris: Pc: 398 kronor hos Spelbutiken. Playstation 4: Från 348 kronor hos Prisjakt. Xbox One: Från 348 kronor hos Prisjakt.

Far Cry: New Dawn är egentligen det definierande exemplet på hur ett spel i öppen värld-stuk ska vara. Bara det faktum att vi ges fria tyglar att själva utforska gigantiska miljöer omgående, är befriande i sig. När vi dyker in i den postapokalyptiska versionen av Hope County gäller det dessutom att alltid ha samtliga sinnen närvarande. Vi vet aldrig när vi hamnar mitt i en väpnad uppgörelse mellan olika falanger. Eller när vilda djur, som stridit mot varandra några sekunder tidigare, ger sig på oss istället. Men precis som i tidigare Far Cry-spel har vi stor valfrihet i hur vi tar itu med dessa problem, oavsett om vi flyr eller fäktar.

Världen är rund och allt kan hända

Dynamiken i själva spelvärlden är alltså, i vanlig ordning, fortfarande något utöver det vanliga. Men varför ser Hope County, regionen där föregångaren utspelade sig i, så annorlunda ut? Det har gått 17 år sedan händelserna i Far Cry 5 och världen är, utan att avslöja alltför mycket, inte densamma.

Foto: Ubisoft

Vi bjuds dock på något som är långt ifrån den sedvanliga bilden av ett postapokalyptiskt samhälle. Oavsett om vi travar på höga berg, blomtäckta ängar eller bara ser ut mot horisonten, är den färgstarka estetiken alltid närvarande. Det kan röra sig om vissa trädsorter som numera vajar fram och tillbaka med chockrosa blad, till välbekanta skogsdjur som helt plötsligt utvecklat illröda horn.

Far Cry möter Final Fantasy?

Som ett led att införa nytt blod i serien har Ubisoft implementerat inslag de själva kallar för rpg-light. Detta blir påtagligt nästan direkt. Vi utgår nämligen från en liten utpost där Prosperity, det fredliga folket, håller hus. I denna utpost, är nästan allt uppgraderingsbart, oavsett om det rör sig om objekt eller personal. Även antagonisterna i motorcykelgänget Highwaymen med tillhörande fästningar, dyker upp i olika nivåer. Ju högre desto mer utkast för oss, när vi väl utplånar dessa.

För maximalt resultat, och för att ens komma vidare i handlingen, gäller det alltså att samla på sig reservdelar och andra nyttiga objekt. Dina motståndare gör detsamma, och oftast uppstår situationer där vi hamnar i spontana konfrontationer. Och vid just dessa tillfällen undrar vi också varför vår egen, anonyma huvudperson själv inte är uppgraderbar. Visserligen har vi kvar Perk-systemet, där olika utmaningar ger poäng som sedan löses in mot färdigheter. Men i slutändan är vi inte flexiblare eller starkare än de färdigheter vi precis låst upp.

Urflippade vapen och underhållande medhjälpare

Ett annat, betydligt roligare sätt att göra striderna mer varierande är att ta hjälp av andra karaktärer – och vissa av dessa är hysteriskt underhållande att använda. Vad sägs om den evige älskaren av explosiva ämnen? Helt plötsligt kan en hel utpost ligga i lågor medan du letar efter den sista antagonisten att ha ihjäl, enbart för att själv fatta eld. Men allra bäst är vildsvinet som verkligen tar varje tillfälle i akt för att ramma in i dina fiender.

En annan liten detalj som bör nämnas är hur finurliga vissa av vapnen är. Samtliga ser verkligen ut att härstamma från en postapokalyps, där varor är knapra och det behövs kompromissas med allt. Sågbladspistolen, som används flitigt i marknadsföringen av Far Cry: New Dawn är dessvärre alldeles för långsamt för de mest laddade situationerna.

Far Cry: New Dawn är kanske inte den revolutionerande uppföljaren vi ville se, men känns åtminstone fräscht i vissa avseenden som estetik och rollspelssystemet. Problemet är bara att resten av upplägget inte är lika spännande.

Omdöme

Den som redan är Far Cry-fanatiker lär med största sannolikhet ha kul de första timmarna, enbart för att tröttna efter att ha knutit ihop de trådar som låg lösa sedan sist. Resten lär tröttna när de har märkt att hela världen är en modifierad version av den som återfanns i just Far Cry 5.



Fakta Far Cry: New Dawn

Genre: Action

Utgivare: Ubisoft

Utvecklare: Ubisoft

Format: Xbox One, Playstation 4, PC

Testat format: Xbox One

Roliga medhjälpare.

Gott om extrauppdrag.

Estetiskt tilltalande.

Ensidiga uppdrag.

Tar ett bra tag för storyn att dra igång.

Ett flertal buggar.

Borde egentligen vara en expansion till Far Cry 5.