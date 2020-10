Polestar passerade under en period Tesla försäljningsmässigt i Sverige, men det drar vi inte så stora växlar på då pandemin påverkat tillverkning och leveranstider. Men det råder ingen tvekan om att nya Polestar 2, som vi hämtar ut i Stockholm en regnig oktoberdag, är en av de hetaste snackisarna just nu i bilvärlden.

Betyg 4 av 5 Omdöme Polestar 2 är en riktigt läcker och kompetent elbil som kommer att ge Tesla ordentlig konkurrens. Den har dock inte riktigt så bra räckvidd som vi skulle önska, mobilappen är ännu inte klar och vi tycker att mmi:t skulle kunna göras enklare. Positivt Designen, både in- och utvändigt.

Härlig motor.

Google Assistent samt integrerat Spotity Negativt Räckvidden (jämfört med Tesla Model 3).

Lite för stötig.

Inte det mest användarvänliga mmi:t.

Polestar 2 med Performance-paketet är en riktigt läcker bil.

Snygg och modern

Utbudet av rena elbilar i det lite mer exklusiva segmentet, med ordentlig räckvidd, är än så länge ganska begränsat. Och den här bilen är i alla fall på pappret en ganska direkt konkurrent till Tesla Model 3 som vi testade förra året

Volvos dotterbolag Polestar släppte föregångaren till den här bilen, Polestar 1, för ganska precis tre år sedan. Då handlade det om en hybrid – nya Polestar 2 är en ren elbil med dubbla motorer och en angiven räckvidd på 470 km. Utvändigt är den nya bilen riktigt snygg tycker vi, och även när vi kliver in i den slås vi av den rena och sobra interiören. Och det härliga panoramaglastaket.

Vi sitter bekvämt i stolarna fram, även om takhöjden är en aning låg vilket är bra att känna till om du är lång. Baksätet är okej men överlag är den här bilen inte det ultimata valet för dig som tänker resa mycket med fler än två storvuxna personer.

Testbilen är utrustad med Performance-paketet som förutom bättre stötdämpare och bromsar även inkluderar fetare fälgar och – inte minst – guldfärgade säkerhetsbälten. För att signalera "diskret, men ändå självsäker attityd", som Polestar själva formulerar sig.

Bilen går hyfsat tyst om än lite väl stötigt. Motorerna jobbar diskret samtidigt som vi hela tiden vet att kraften finns här när vi behöver den. Vi får inte riktigt samma vansinniga klipp som med en Tesla, men den här bilen gör 0-100 km/h på under 5 sekunder så du har aldrig några problem med omkörningarna. På den rejäla skärmen i mittkonsolen kan vi ställa in om och i så fall hur aggressivt bromsarna ska påverka laddningen, under körfliken i systemet.

Det Androidbaserade mmi:t är snyggt, och vi gillar de integrerade apparna från Google, men vissa saker är onödigt omständiga och en del inställningar svåra att hitta tycker vi.

Android-system

Mmi:t i den här bilen är byggt kring Android, med stöd för Google Assistent. En fristånde Spotify-app, som av bågon anledninh fortfarande är relativt sällsynt i bilvärlden, är givetvis ett stort plus. Bara att logga in på ditt Spotify-konto och det fungerar även om du råkar glömma din smartphone hemma. Och om du har kört en ny Volvo de senaste åren lär du känna igen dig. Vi är inte helt förtjusta i det i våra ögon lite för avskalade gränssnittet, med knappar som saknar de där standardiserade symbolerna för till exempel telefonlur och volym. Men här finns å andra sidan fler knappar än i en Tesla. Det första som hände när vi hämtade ut testbilen var dock att bilen behövde bootas om...

När vi väl lärt oss vilka knappar på ratten som gör vad är det inga större problem att styra systemet, men vissa moment är helt enkelt onödigt omständiga. Som att aktivera stolsvärmen, eller över huvud taget styra klimatsystemet (som bara har en zon).

Röststyrningen fungerar dock galant, så länge bilen har kontakt med internet. Vi upplevde flera gånger att vi inte kunde göra saker på grund av att den inbyggda uppkopplingen hade "dålig internetuppkoppling". Märkligt, 2-3 mil utanför Stockholms innerstad. När väl uppkopplingen fungerade var det dock riktigt smidigt med Google Assistent i bilen, och kombinationen med en bra navigator och riktigt skarp och fin digital instrumentering imponerar. Det enda vi saknar här är egentligen heads up-display.

Räckvidden når inte upp till specarna

När vi hämtar upp testbilen står det 440 km på räckviddsmätaren, men denna stämmer inte alls med verkligheten. Efter cirka 14 mil är mätaren nere på 50 procent, trots att det inte är minusgrader ute och trots att vi kört ganska försiktigt.

Vår känsla med bilens räckvidd, efter en vecka, är att den klarar max 30 mil på en 100-procentig laddning. Dessutom ska man helst inte ladda över 80 procent för optimal batterilivslängd, och då kan du ju ganska enkelt räkna ut att det här har sina begränsningar.

Tesla Model 3 i long range-utförande kostar ungefär lika mycket som Polestar 2, och när vi testade den kom vi omkring 40 mil på en laddning. Om räckvidd och prestanda är högsta prioritering, ja då är det fortfarande Tesla som sitter på tronen. Och vi gillar att uppskattad faktisk räckvidd i Tesla-bilar brukar stämma ganska bra med verkligheten medan vi i den här bilen hela tiden får räkna om räckviddssiffran på skärmen till vad vi själva uppskattar.

Det finns gott om förarhjälpmedel i Polestar 2, så som en riktigt bra adaptiv farthållare och bra lane assist. Här upplever vi att Polestar och Tesla är ungefär likvärdiga, dock med aningen olika approach. Polestar upplever vi som lite mjukare och mer diskret medan vi minns Teslas system som aningen vassare i svåra situationer. Teslas system bygger dessutom på en ständigt uppdaterande plattform. Hur detta kommer att se ut i Polestars fall vet vi inte riktigt.



Mobilapp dröjer

Polestar 2 har ännu inte en fungerande mobiltelefonapp för att till exempel starta föraklimatisering av kupén eller för att lokalisera bilen, låsa/låsa upp med mera. Detta är på väg men det känns lite märkligt tycker vi att inte detta är på plats när en bil börjar säljas. Något Polestar dock inte är ensamma om. I övrigt fungerar In car-apparna bra, här finns exempelvis en egen Spotifyklient inbyggd och 3 års kostnadsfri internetanslutning ingår när du köper Polestar 2.

Efter en vecka med den här bilen konstaterar vi att det på många sätt är en fantastisk elbil som vi tror många Volvofans kommer att gå igång på. Visst, den har sina begränsningar både när det gäller utrymmen och räckvidd, men framför allt designen tror vi kommer att locka många köpare som är ute efter något nyare och fräschare än en Tesla model 3.

Men 659 000 kronor (grundpris) för en bil som knappt klarar en resa från Stockholm till Karlstad på en laddning, och där det blir trångt med utrymme för fler än två vuxna, det begränsar helt klart målgruppen.

Specifikationer Polestar 2

Tillverkare: Polestar.

Motorer: Dubbla elmotorer på sammanlagt 408 hk.

Batteri: 78 kWh 400 V litiumjon.

Angiven räckvidd: 470 km.

Prestanda: 0-100 km/h på 4,7 sek.

Toppfart: 205 km/h.

Drivning: Fyrhjulsdrift.

Bagagevolym: 405 liter (1 095 liter med nedfällt baksäte).

Pris: Från 659 000 kronor.