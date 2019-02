Samsungs Unpacked-event nästa vecka ser ut att innehålla fler ”nyheter” än bara Galaxy S10. Genom en uppdatering av Samungs Galaxy Wearable-app för Android har Samsung avslöjat flera tidigare okända produkter. Detta upptäcktes först av Samcentraltech.

Bland läckorna hittar vi en ny smartklocka kallad Galaxy Watch Active, som av bilderna att döma få en boett på 40 millimeter och kommer i åtminstone två färger.

Vi hittar också två nya armband, Galaxy Fit samt Galaxy Fit E. Några fler detaljer avslöjas inte här, och det ska bli intressant att se vad ”E” står för.

Sist och minst planerar Samsung att lansera ett par nya true wireless-lurar, Galaxy Buds. Läckor har hintat om dessa lurar tidigare, men att Samsung läcker dem själva är såklart det mest konkreta tecknet hittills på att vi får se nyheter också på hörlursfronten.

Samsungs Unpacked-event äger rum onsdagen den 20 februari klockan 20:00 svensk tid.

