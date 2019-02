5g rycker allt närmare, inte minst med Qualcomms nya, globala 5g-chip. X55 är ett multimode-modem som i ett 7 nanometer-chip ska klara från 2G till 5G. Som snabbast går det såklart på 5g med nedladdningshastigheter på upp till 7 gbps. Uppströms ska det gå upp till 3 gpbs. Surfhastigheter ska vara ”som med fiber” – förutsatt att ett 5g-nätverk finns på plats – med hög hastighet och låga svarstider.

Qualcomm räknar självsäkert med att i princip all 5g-utrullning som sker under 2019 kommer ske med företagets X55-chip, tack vare ett stort försprång gentemot konkurrenterna på just 5g-fronten. Räkna med att de 5g-mobiler som släpps under året använder X55.

