Uppdatering (2019-07-29):

Bilen som ska välta – i alla fall försöka – den eviga pickupen Ford F-150 från tronen i USA är snart på väg, berättar Teslas vd Elon Musk i en tweet. Där skriver han att Tesla är nära en lansering, men att ”magin ligger i de sista detaljerna”. Uppvisning kan ske om "två till tre månader."

Nästa modell från Tesla att börja tillverkas är Model Y, men efter det kan pickupen börja tillverkas. Elon Musk har tidigare berättat att den ska bli ”bättre och billigare” än den kanske tuffaste konkurrenten Ford F-150, med en räckvidd på mellan 64 till 80 mil och en prislapp på under 50 000 dollar.

Tidigare:

Sedan åtminstone 2017 har Tesla-vd:n och grundaren hintat om att nästa modell efter småsuven Model Y kommer bli en pick-up – och då en väldigt futuristisk sådan.

Yes. Personally, I’m most excited by the Tesla Truck. Maybe it will be too futuristic for most people, but I love it.