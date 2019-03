Whithings ”sovmatta” Sleep (som ett tag gick under namnet Nokia Sleep under den korta tid som Nokia ägde det franska wearable-företaget) läggs i sängen under madrassen och kan sedan analysera din sömn och ge den ett kvalitetsmått.

Under tisdagen rullar företaget ut en stor uppdatering för Sleep. Med uppdateringen ska Sleep kunna upptäcka och identifiera sömnstörningen sömnapné. Mattan möter rörelse under natten, andning, puls och snarkningar för att se hur stora sömnstörningar som uppstår och som eventuellt kan peka mot sömnapné.

Störningarna ska rankas från små till stora, och en månatlig sammanfattning presenteras i tillhörande app. Företaget siktar på att få en medicinsk certifiering för funktionen mot slutet av året, men redan idag kan tillhörande app för IOS och Android uppdateras för att ge sömnmattan de nya funktionerna.