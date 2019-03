Spekulationerna om vad Google egentligen menar har tagit fart sedan företaget i går kväll avslöjade att man ska visa ”framtiden för gaming” på Game Developers Conference 19 mars.

Google har tidigare avslöjat att man jobbar på en streamingtjänst för spel tillsammans med Unisoft, men om det handlar om att lansera den tjänsten eller något annat återstår att se. Det spekuleras redan friskt om ny hårdvara som en dongel till tv:n för att strömma spel, eller rent av en ny kraftfull spelkonsol.

Gather around as we unveil Google’s vision for the future of gaming at #GDC19. Join us live 3/19 at 10 a.m. PT → https://t.co/rb6fN26PDi pic.twitter.com/Vd242KZAWO