I början av månaden införde Dropbox en förändring i gratisversionen av molntjänsten. Använder som inte betalar alls kan numera bara vara inloggad på tre enheter samtidigt, rapporterar Liliputing.

Dropbox gratiskonto ger 2 gigabyte lagringsutrymme, plus lite mer om du utnyttjar diverse erbjudanden och får kompisar att skaffa konton via en affiliatelänk. Företaget har haft lite olika priser genom åren men i dag finns två prenumerationer för mer utrymme: Plus och Professional. De kostar 100 respektive 200 kronor i månaden.

Begränsningen tvingar dig inte att logga ut från enheter du redan är inloggad på, men är du inloggad på tre eller fler kan du inte logga in på några nya förrän du har loggat ut på alla utom två eller färre. Men den gäller inloggning på alla enheter, såväl mobiler som datorer.