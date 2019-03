Googles utmanare till sociala nätverk som Facebook blev intressant men kortlivad. Från och med april ska tjänsten stängas ned för vanliga konsumenter, och all data på tjänsten kommer raderas från och med då. Google har tidigare meddelat att tjänsten har låga användartal och de som väl loggar in stannar inte länge – i genomsnitt bara fem sekunder. Det skriver The Verge.

Men innan tjänsten helt försvinner tar The Internet Archive nu på sig uppgiften att bevara minnet av Google Plus för framtiden. Alla offentliga inlägg på tjänsten ska sparas, ett arbete som påbörjas redan nu.

Men att spara precis allt är en övermäktig uppgift för de flesta. Exempelvis kommer man bara kunna spara maximalt 500 inlägg i en kommentarstråd, berättar The Internet Archive i ett inlägg på Reddit. Bara inlägg som är satta som publika kommer kunna sparas, och den som inte vill ha dessa sparade för allmän beskådas uppmanas radera sitt konto.