Molnbaserad gaming, fri från konventionella systemkrav och rumsliga begränsningar. Det är framtiden, i alla fall om vi ska tro Google som står i begrepp att lansera sin jättesatsning Stadia. Men företaget är inte ensamt om sin vision – i kulisserna jobbar flera konkurrenter ivrigt med liknande tjänster.

I den här artikeln gör vi en grundläggande genomgång av vad Google Stadia faktiskt är, och hur strömmat spelande kan vända upp och ned på spelvärlden som vi känner den.

Vad är Google Stadia?

Kort och gott är det en molnbaserad spelplattform som ska göra det möjligt att spela på nästan vilken enhet som helst. Om vi jämför med traditionella pc- eller konsolspel är hårdvaran ofta den största begränsningen för hur – och var – vi kan avnjuta titlar.

Stadia och liknande molntjänster vänder upp och ned på detta faktum, och satsar i stället på att strömma spelen från kraftfulla datacenter – rätt in i din tv, dator, telefon eller surfplatta. Där ett traditionellt spel ställer krav på processor, grafikkort och ram-minne är tanken att du ska slippa tänka på sådant eftersom spelen inte behandlas lokalt i din maskin. Allt som krävs är en enhet som stödjer tekniken och en vass internetuppkoppling som klarar av att hantera dataströmmarna som krävs för att spelet ska flyta på.

När släpps Google Stadia?

Svenskar som förhandsbokar Stadia Premiere Edition för 1 399 kronor kan börja spela den 19 november. Då ingår tre månaders kostnadsfri prenumeration på Stadia Pro, en Stadia-handkontroll samt en Chromecast Ultra för att strömma spelen till tv:n.

Hur funkar prenumerationen?

För att spela med Google Stadia behöver du prenumerera på tjänsten. Till skillnad från exempelvis Netflix eller Xbox Game Pass ingår inte själva spelen – dessa får du köpa till separat. Det du betalar för är i stället att hyra en del av Googles datorkraft för att kunna strömma spelen till dina olika enheter.

Foto: Google I Premiere Edition-paketet ingår en Stadia-handkontroll, en Chromecast Ultra och tre månaders kostnadsfri prenumeration på Stadia Pro.

En del spel kommer säkerligen ingå som freebies eller kunna köpas till extra attraktiva priser. Exakt vad Stadia-spelen kommer att kosta vet vi inte i dagsläget.

Stadias prenumerationsmodell är indelat i två steg:

Base: Gratisversionen innehåller begränsningar som 1080p-upplösning, vanligt stereo-ljud och saknar tillgång till de gratisspel som kommer att släppas med jämna mellanrum. Får heller inga rabatterade titlar. Lansering: 2020.

Pro: Betaltjänsten som kostar 99 kronor/månad. Förbokar du Premiere Edition är de första tre månaderna gratis. Innehåller inga begränsningar i uppspelningskvalitet och får ta del av utvalda gratissläpp, där Destiny 2: The Collection är först ut. Rabatterade utvalda spel blir också en del av tjänsten.

Finns det några systemkrav?

Beroende på hur snabb uppkoppling du har blir spelen olika snygga och snabba.

Rekommenderat minimum är 10 Mbit/s , vilket ger 720p-bild och en uppdateringsfrekvens på 60 fps.

, vilket ger 720p-bild och en uppdateringsfrekvens på 60 fps. För optimal strömning av spel ska du helst sitta på en 35 Mbit/s -uppkoppling, vilket ger 4k-upplösning, hdr och 5.1-surroundljud – också det i 60 fps.

-uppkoppling, vilket ger 4k-upplösning, hdr och 5.1-surroundljud – också det i 60 fps. Mitt emellan hittar vi 1080p, 60 fps och 5.1-surroundljud som kräver åtminstone 20 Mbit/s.

Foto: Google Här är Googles "systemkrav" för Stadia.

Google Stadia marknadsförs med att du kan spela på ett stort antal olika enheter. Bland annat mobiltelefoner, men åtminstone i början är denna funktion exklusiv för Googles egna Pixel-mobiler. Surfplattorna måste till en början köra Chrome OS.

Det lämnar oss i praktiken med tv-apparater och datorer. För det förstnämnda behöver du investera i en Chromecast, som kostar max ett par hundralappar. En Chromecast Ultra, såväl som Googles egna Stadia-handkontroll ingår i Premiere Edition. För att spela på tv via Chromecast är Stadia-kontrollen ett krav, men på datorer kan du använda i stort sett vilken HID-handkontroll som helst.

Vilka spel släpps till Stadia?

Samarbeten med så många välrenommerade spelutvecklare som möjligt blir förstås A och O för Google i kampen om alla gamers därute. Vid lansering kommer flera äldre storspel att finnas tillgängliga för plattformen, som Doom, Borderlands 3 och Metro Exodus. Framåt kommer Stadia-användare även att kunna avnjuta heta titlar som Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 och Red Dead Redemption 2.

Superspelet Red Dead Redemption 2 är på väg till Google Stadia.

Listan nedan inkluderar bekräftade Stadia-spel. Observera att alla inte släppts ännu:

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan 2: Final Battle

Baldur's Gate 3

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Darksiders Genesis

Destiny 2: The Collection

Destroy All Humans!

Doom

Doom Eternal

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Get Packed

Ghost Recon Breakpoint

Gods & Monsters

Grid

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Marvel's Avengers

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Orcs Must Die! 3

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Showdown

Shadow of the Tomb Raider

Superhot

The Crew 2

The Elder Scrolls Online

Thumper

Tom Clancy's The Division 2

Tomb Raider: Definitive Edition

Trials Rising

Watch Dogs Legion

Windjammers 2

Wolfenstein: Youngblood

Men tredjepartsspel kommer inte att utgöra hela Stadias spelbibliotek. Precis som Netflix och andra streamingaktörer kommer Google även att öppna egna spelstudios som utvecklar exklusivt för företagets nya plattform. Den första har redan slagit upp portarna i Montreal, och vi räknar med fler initiativ.

Hur ser framtiden ut?

Google har pratat vitt och brett om hur fantastiskt Stadia kommer att bli längre fram. För det första lär jätten vara intresserad av att bredda stödet till fler telefonmodeller – att gå all-in på Pixel-mobilerna känns minst sagt futtigt och mer som en testbädd för vad som komma skall.

Andra mer högtflygande planer rör möjligheten att starta spel på lite mer okonventionella sätt. Bland annat ska det bli möjligt att starta ett spel direkt från en Youtube-video eller livesändning på exempelvis Twitch med hjälp av den kommande funktionen Crowd Play.

Inga gröngölingar till konkurrenter. Sony har nu sålt 102,8 miljoner exemplar av Playstation 4.

En mer svepande frågeställning rör givetvis hur Stadia kommer att stå sig i konkurrensen om våra plånböcker. Och det ser minst sagt ut att bli trångt i fållan. Microsoft och Sony snickrar på nästa generations spelkonsoler, men har även mer Stadia-lika satsningar på molnbaserat spelande i görningen. Microsoft har till exempel redan börjat testa Xcloud och torde inte ligga speciellt långt efter.

Google själva beskriver inte Stadia som next gen-spelande likt de kommande Playstation 5 och Xbox Project Scarlett. Man talar snarare om "new gen" – alltså en helt ny generation av spelplattformar vi aldrig sett maken till tidigare.

Visionen om att kasta traditionella systemkrav och begränsningar i papperskorgen kan se självklar ut i teorin, men naturligtvis finns det ändå frågor vi inte kan svara på förrän Stadia har släppts och testats ordentligt.

Saker vi funderar på just nu inkluderar – men är inte begränsade till – följande: