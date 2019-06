Google har precis presenterat nya detaljer om sin kommande prenumerationstjänst Stadia som gör det möjligt att spela tunga konsolspel med bara en Chromecast, lättviktig dator, platta eller mobil.

Prenumeration – men huvudsakligen köpspel

Stadia är en prenumerationstjänst, men bara ett fåtal spel kommer ingå i priset. Vill du spela andra spel köper du dem som vanligt men kan sedan spela på valfri enhet. Vid lanseringen är det enda spel som ingår Destiny 2 från Bungie.

Google gav gamla pc-spelsveteraner en rejäl överraskning under presentationen då företaget avslöjade att ett spel som kommer till Stadia är Baldur’s Gate 3, under utveckling på Larian Studios som har gjort Divinity-spelen. Just detta är vi mer än lovligt glada över, då deras fantastiska Divinity: Original Sin 2 renderade i en tiopoängare från oss 2017.

Andra spel som nu har avslöjats som kommer släppas på Stadia:

Bandai Namco - Dragon Ball Xenoverse 2

Bethesda - DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood

Bungie - Destiny 2

Capcom - TBD

Coatsink - Get Packed (Stadia-exklusivt)

Codemasters - GRID

Deep Silver - Metro Exodus

Drool - Thumper

Electronic Arts - TBD

Giants Software - Farming Simulator 19

nWay Games - Power Rangers: Battle for the Grid

Rockstar Games - TBD

Sega - Football Manager

SNK - Samurai Shodown

Square Enix - Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider

2K Games - NBA 2K, Borderlands 3

Tequila Works - Gylt (Stadia-exklusivt)

Warner Bros. - Mortal Kombat 11

THQ - Darksiders Genesis

Ubisoft - Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2

Fler spel ska även presenteras under E3-mässan nästa vecka.

Den mörkblå varianten av Stadia-kontrollen ingår i Founders Edition.

Pris och tillgänglighet

En Stadia Pro-prenumeration kostar 99 kronor i månaden i Sverige – faktiskt ett lägre pris än i USA där det kostar 9,99 dollar exklusive moms.

Tjänsten släpps i november i fjorton länder och Sverige är glädjande nog ett av dem. Nästa år ska även en gratisversion med lägre kvalitet och utan några medföljande spel släppas.

Hårdvara och bredbandskrav

Stadias hela idé är att du kan spela var du än är på olika enheter, men Google har ändå tagit fram ett paket för att snabbt komma igång och få ut maximal kvalitet. Det kallas Stadia Founder’s Edition och består av en Chromecast Ultra, en specialfärgad Stadia-kontroll, tre månaders Stadia-prenumeration och tidigare tillgång till plattformen. Den kostar 1 399 kronor och kan förbeställas nu.

Chromecast Ultra klarar att strömma med Stadias högsta möjliga kvalitet: 4k med hdr och 60 bilder per sekund med 5.1-surroundljud. För att klara det behöver du en internetanslutning med minst 35 megabit per sekund nedströms.

Tidigare (2019-03-19):

Här är Stadia: Googles molnbaserade spelplattform

Under tisdagskvällen presenterades Stadia, en spännande ny, molnbaserad spelplattform från Google. I korthet handlar det om att det ska bli möjligt att spela kraftfulla spel på nästan vilken dator, surfplatta, tv (med Chromecast) eller mobiltelefon som helst – och då i 1080p, med hdr påslaget och med respektabla 60 fps. 4k-stöd ska finnas på plats inom kort.

Naturligtvis passar Google även på att utnyttja sin befintliga produktkatalog i utformandet av tjänsten. Under presentationen fick vi se hur man startade Assassin’s Creed Odyssey direkt från en videotrailer på Youtube. Trots att man använde "den sämsta datorn vi kunde hitta" laggade det inte det minsta.

Att byta spelenhet från din dator till din surfplatta eller mobil ska gå blixtsnabbt. Du behöver inte vänta på att filer ska laddas ner till din enhet, utan det är bara att fortsätta där du var.

För att säkra den svindlande datakapacitet som lär krävas för att hålla igång alla spelströmmar meddelar Google att datacenter med noder på 7 500 platser över hela världen kommer att användas för att driva Stadia. Grafikkraften tillhandahålls av ett specialdesignat chipp signerat AMD, som enligt Google har en kapacitet på 10.7 teraflops. Detta jämfördes raskt med Playstation 4 Pro som maxar ut på 4.2 teraflops, samt Xbox One X som ligger på något högre 6.

För spelande på en stationär eller bärbar dator ska mus/tangentbord eller i stort sett vilken usb-handkontroll som helst kunna användas. Men Google passade också på att lansera egna wifi-kontrollen Stadia Controller. Utöver vanliga styrspakar- och knappar är den även försedd med en dedikerad Google Assistent-knapp som ska ge röstbaserad åtkomst till funktioner som integrerats av spelutvecklarna. En annan knapp används för att dela 4k-video från spelsessionen direkt till Youtube.

Stadia Controller.

Stadia ska ha fullt stöd för spelande över plattformsgränserna. Som Stadia-spelare ska det med andra ord vara möjligt att möta exempelvis Xbox- eller "vanliga" pc-spelare i heta onlinebataljer. Samarbeten finns på plats med de stora spelmotorerna Unity och Unreal Engine, men också med fysikmotorn Havok och ett gäng andra tongivande branschaktörer. Ett av spelen som ska stöda Stadia från start är kommande Doom: Eternal som vi lär få se mer av mycket snart.

Hela Googles vision för molnbaserat spelande av krävande AAA-titlar må låta som just något för framtiden. Men faktum är att Stadia ska göras tillgängligt redan under 2019, och enligt Google ska större delen av Europa kunna prova tjänsten innan årets slut. Vi tror och hoppas att Sverige ingår i första vågen. Vilken prismodell som ska användas och hur många spel som kommer att stödjas vid lansering är oklart.