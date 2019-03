Vattnet skvalpar mot stranden medan solen glittrar i havet. Det är svensk vykortsidyll, men något är fel. Alla är borta. Hus står tomma, bilar har lämnats mitt på gatan, spår efter en evakuering syns. Kvar är bara en grupp tonåringar som försöker förstå vad som hänt. De upptäcker att de inte är ensamma. Röda sensorljus söker ute bland träden. Mystiska maskiner som vill dem illa.

Svenska spelutvecklaren Avalanche Studios har gjort sig kända världen för sin actionserie Just Cause men med i sitt nya Generation Zero har de sadlat om och riktat blicken mot hemmaplan. Närmare bestämt Sverige 1989 under det kalla krigets dagar.

Naturmiljöerna vi hade skapat var redan kopior av de skogar och fält jag växte upp på.

Emil Kraftling är regissör för Generation Zero och berättar att idén föddes i flera steg. Först i barndomen under en gran i Närke, där han med ett hemmagjort leksaksvapen kämpade mot påhittade fiender tillsammans med sina bröder. Sedan efter att Avalanche gjorde klart jägarsimulatorn The Hunter: Call of the Wild.

– Vi insåg att vi skulle kunna använda en hel del av de spelmekaniker vi skapat och göra något nytt med genom att placera dig som spelare som den jagade. Naturmiljöerna vi hade skapat var redan kopior av de skogar och fält jag växte upp på och när vi lade ihop alla beståndsdelar växte Generation Zero fram.

Emil Kraftling,Game Director på Avalanche.

Generation Zero utspelar sig inte på någon specifik plats i Sverige utan miljön blandar istället Smålands djupa skogar, västkustens klippor, kobbar och fiskelägen, norrländska myrlandskap, Bergslagens höga klinter och förstås Närkeslätten där Emil Kraftling själv växte upp. Mycket referensinsamling har gjorts för att fånga det svenska åttiotalet. Från rundresor till Gotland och Mellansverige med kamera och drönare, till besök på en gammal civilförsvarsbunker i Östergötland och besök på Kungliga Biblioteket för att med skyddshandskar studera gamla Ikea-kataloger.

Många platser i spelet är förankrade i teamets egna minnen om ställen de tidigare bott på. Även om majoriteten av utvecklingsteamet är från Sverige finns också folk från USA, Nya Zeeland, Rumänien, England, Frankrike och Ryssland – och som nu bor i Sverige.

– Jag får ofta höra även från dem hur likt spelet är någon plats de bor på eller besökt här i Sverige, så vi får väl anta att inte allt har förändrats sedan 80-talet.

Men även om många som var barn då har en romantisk bild av åttiotalet, pågick kalla kriget i bakgrunden i allra högsta grad. Sverige rustade bland annat genom att bygga över 40 000 underjordiska bergrum och bunkrar och hade vid tiden världens fjärde största flygvapen.

Emil Kraftling säger sig själv ha en långvarig fascination för just kalla kriget.

– Inte riktigt på MÖP-nivå (militärt överintresserad person) men inte långt ifrån. Det är något extremt spännande med den perioden och hur Sverige agerade som nation, där grunden lades för en känsla av förberedelse för den oundvikliga invasionen.

Kombinationen av svenskt åttiotal, barndom och science-fiction fick däremot många på nätet att tycka att Generation Zero hade många likheter med Simon Stålenhags konst, vilket gjorde att många av hans fans trodde han arbetade på spelet. Något han flera gånger klargjorde via Twitter att han inte gjorde.

Jag kan ärligen säga att Simon Stålenhag inte var inspirationen bakom Generation Zero.

Simon Stålenhag skrev också att han inte på något sätt hade ensamrätt på att göra verk som kombinerade svensk landsbygd med jätterobotar. Däremot tyckte han att Avalanche gärna hade fått nämna spelets existens för honom eftersom de tidigare jobbat ihop.

Enligt Avalanche Studios handlar likheterna om en tillfällighet.

– Sverige på åttiotalet är ju inte en direkt vanligt förekommande skådeplats i spelsammanhang, vilket har fått en del att göra sådana jämförelser. Vi har förstås alltid massor av olika inspirationskällor till allt vi gör, från stora och väldigt medvetna till små och subliminala, och jag kan ärligen säga att Simon Stålenhag inte var inspirationen bakom Generation Zero, eller anledning till varför vi valde att utveckla det. Om planen hade varit att göra ett Simon Stålenhag-spel hade vi givetvis tagit kontakt med honom. Vi jobbar inte på något annat sätt.

Det verkar i vilket fall som att svenskt åttiotal är en uppskattad stil internationellt nu. Vad är det som lockar tror ni?

– Snarare än “svenskt åttiotal” så är det snarare så att åttiotalet och Skandinavien på separat håll har varsin populärkulturell boom just nu, med framför allt nordisk noir i bok- film- och -tv-form och en generell popkulturell åttiotalshajp världen över, med Stranger Things i spetsen. Generation Zero landar ju med en fot i vardera boom vilket hittills inte riktigt gjorts i spelform, men jag tror att vi kan räkna med att det inte kommer att vara det sista åttiotalstalsosande spelet vi ser i en nära framtid.

I dagens spelklimat är det få utvecklare som satsar på samarbetsspel, men för Generation Zeros koncept där du tillsammans med dina kompisar utkämpar gerillastrider mot en överlägsen maskinarmé, i en stor öppen värld, kändes det givet. Samarbete är även ett självklart inslag i deras tidigare spel The Hunter: Call of the Wild.

– Det passade inte bara temat och de spelmekaniker vi hade, utan var också ett naturligt steg för oss. Samtidigt lät det oss fokusera på de spelare som kanske börjar tröttna på Battle Royale och andra genrer som fokuserar på att kämpa mot andra spelare.

Vad har ni gjort för insikter gällande co-op under utvecklingen av Generation Zero?

– Att det finns väldigt många lager som behöver fungera som kanske inte är uppenbara direkt. Saker som ska synkroniseras över nätverk, från uppdrag till fysik. Buggar som bara går att återskapa med fyra personer i väldigt specifika situationer. Balansering av svårighetsgrad när man kan spela både själv och med andra

Hur ser den närmaste framtiden ut för Generation Zero?

– Släppet är bara början för oss. Vi har redan ett dedikerat team som kommer att jobba med att släppa nytt material till spelet, såväl gratismaterial som större tillägg. Vårt mål är att jobba väldigt nära med communityn och deras önskemål för att bygga vidare på spelupplevelsen under lång tid framöver.

Fakta Generation Zero

Genre: Action

Utgivare: Avalanche Studios

Utvecklare: Avalanche Studios

Format: PC, Playstation 4, Xbox One

Släpps: 26 mars