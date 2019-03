Sonys actionkamera RX0 lanserades 2017, och nu är uppföljaren RX0 2 här. Den nyhet som sticker ut mest på den nya modellen är skärmen som kan fällas upp och vridas så att du kan använda kameran för selfies och vloggar.

RX0 2 har en sensor på en tum (25 millimeter) i en kropp som mäter 59x40,5x35 millimeter och väger 132 gram, men är vattentät till 10 meter och ska tåla fall från två meters höjd. Objektivet är från Zeiss och har fast brännvidd på 24 millimeter och maximal bländare f/4,0.

Videoinspelning med 4k har bara 30 bilder per sekund men använder hela sensorn för att bland annat minska interferensmönster (moiré) och bättre detaljer. Slowmotion stödjer upp till 1 000 bilder per sekund. Du kan även använda s-log2-gamma och bildprofiler för att skapa en plattare bild med större dynamiskt omfång för färgkorrigering i efterhand. För maximal bildkvalitet kan du även ansluta kameran till en arbetsstation via hdmi och spela in okomprimerad 4k-video.

Upp till fem RXo 2-kameror kan fjärrstyras samtidigt med Sonys Imaging Edge Mobile-app, och en ny basstation ska släppas i sommar som gör det möjligt att styra upp till 50 kameror.

RX0 2 släpps i europa i maj i ett paket med handstativet Vct-sgr1 och kostar omkring 8 000 kronor.